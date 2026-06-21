Slušaj vest

Lekari su mom suprugu (51) rekli da je depresivan nakon što je počeo polako da gubi životnu energiju. Znala sam da nešto nije u redu kada se požalio da ne može da obavlja rutinske poslove. Jednog dana je otišao na pogrešno radno mesto. Mislila sam da ima tumor na mozgu, ali nikada nisam pomišljala da je moj muž kročio na nepovratnu stazu Alchajmerove bolesti, priča Nataša Jang (50).

Alchajmerova bolest ranog počekta

Natašin suprug Geri Jang ima ređi oblik demencije - Alchajmerovu bolest ranog početka. Moguće je da nekada promene u ponašanju, raspoloženju ili sposobnosti obavljanja svakodnevnih zadataka kod mlađih ljudi nisu samo posledica stresa ili depresije.

„Šta nije u redu sa tatom?“ bilo je bolno pitanje za koje se Nataša Jang (50) nadala da joj nijedno dete nikada neće postaviti. Nataša je mesecima posmatrala kako njen suprug, tada 51-godišnjak, polako gubi životnu energiju. Geri je radio kao samostalni stolar, ali je počeo da oseća da su neki jednostavni radni zadaci odjednom postali veoma teški.

Lekari su verovali da je promena njegovog raspoloženja jasan znak depresije i propisali su mu antidepresive kako bi mu se poboljšalo raspoloženje. Međutim, terapija nije donela poboljšanje. Posle četiri meseca upornih poziva lekarima, Geri je uspeo da zakaže pregled kod neurologa.

Alchajmerova bolest ranog početka (engl. early-onset Alzheimer's disease) je oblik Alchajmerove bolesti koji se javlja pre 65. godine života. Iako se Alchajmerova bolest najčešće povezuje sa starijom populacijom, kod manjeg broja ljudi simptomi počinju u srednjem životnom dobu, najčešće između 40. i 60. godine. To je ista bolest kao i Alchajmerova bolest kod starijih osoba – dolazi do postepenog oštećenja moždanih ćelija, posebno u oblastima zaduženim za pamćenje, razmišljanje, govor i svakodnevno funkcionisanje.

U tim godinama ne razmišljate o demenciji

Testovi i magnetna rezonanca pokazali su ozbiljan stepen oštećenja kognitivnih funkcija. Geri je u tom trenutku bio svestan da se dešava nešto ozbiljno, ali je postajao sve „anksiozniji“ jer nije znao šta mu se tačno događa. Dijagnostikovana mu je Alchajmerova bolest ranog početka.

– Nikada nisam pomislila da bi mogao da ima Alchajmerovu bolest, jer u tim godinama jednostavno ne razmišljate o demenciji. Nikada nisam čula za slučaj Alchajmerove bolesti u tako ranom životnom dobu. Život nam se odjednom zaustavio – priča supruga Nataša.

Ona objašnjava da je njen suprug živeo zdravim načinom života, nije pušio i veoma retko je konzumirao alkohol.

Nikada nisam pomislila da bi mogao da ima Alchajmerovu bolest, jer u tim godinama jednostavno ne razmišljate o demenciji. Foto: Shutterstock

Kako je sve počelo?

Krajem 2019. godine Nataša je počela da primećuje da se njen suprug promenio.

– Dolazio je kući i govorio: „Ne znam šta mi se danas dešava. Mučio sam se da izmerim nešto, jednom sam otišao na pogrešno radno mesto.“ Počeo je da gubi stvari, bio je pomalo odsutan, tih i neraspoložen. Razmišljala sam da možda ima tumor na mozgu, ali nikada nisam pomislila na Alchajmerovu bolest - kaže Nataša.

Međutim, kada su konačno skupili hrabrost da odu kod lekara i objasne Gerijeve simptome, suočili su se sa kašnjenjima izazvanim pandemijom koronavirusa i nedostatkom pregleda uživo.

Da li će me tata zaboraviti?

Konačno je postavljena dijagnoza Alchajmerove bolesti.

– Razgovarala sam sa decom pojedinačno o tome. Bilo je suza, ali su tada bili još mali i verovatno nisu u potpunosti razumeli šta se događa, jer je za njih demencija bila nešto što se dešava samo starijim ljudima. Mlađa ćerka me je pitala da li će nas tata zaboraviti. Rekla sam joj da neće, što nije bilo potpuno tačno – kaže Nataša.

Ubrzo nakon dijagnoze, Geri i Nataša otputovali su na mesto gde su proveli medeni mesec 2007. godine. Želeli su da to bude poslednje zajedničko porodično putovanje i uspomena koja će njihovoj deci omogućiti da „nikada kasnije ne žale što nešto nisu uradili“.

Nijedna pojedinačna namirnica, ne može sama da spreči demenciju, ali zajedno sa zdravim navikama može značajno da doprinese zaštiti mozga Foto: Shutterstock

Nega od 24 sata

Geriju je danas potrebna nega 24 sata dnevno. Nažalost, više ne može da se seti imena svoje dece. Nataša se tokom dana oslanja na pomoć negovatelja, a večeri i vikende u potpunosti posvećuje brizi o suprugu i zadovoljavanju njegovih potreba.

– Geri je bio brižan tata, igrao se sa decom, čitao im priče pred spavanje, ali poslednjih godina se udaljio od svega toga. Geri često samo sedi i gleda u prazno, što je za decu veoma teško i frustrirajuće, ali trudimo se koliko možemo. Ćerka se bavi gimnastikom i verujem da joj to mnogo pomaže – priča Nataša.

Koji su prvi znaci Alchajmerove bolesti ranog početka? Simptomi često u početku nisu očigledni i mogu se pripisati stresu, umoru ili depresiji. Najčešće se javljaju: zaboravljanje nedavnih događaja ili razgovora, teškoće u organizaciji i planiranju, problemi sa obavljanjem poznatih zadataka na poslu, gubljenje stvari ili ostavljanje predmeta na neobičnim mestima, teškoće u pronalaženju pravih reči. Primećuju se i promene raspoloženja, povlačenje i gubitak interesovanja, nesigurnost u poznatom okruženju.

Katalog uspomena

Iako su im se životi dramatično promenili, Nataša i njena porodica posvećeni su stvaranju što većeg „kataloga uspomena“ za svoju decu. Nataša je pokrenula TikTok kanal kako bi ostvarila tu ideju, ne sluteći koliko će njihova porodična priča dotaći živote mnogih ljudi.

Za samo šest meseci, kanal **@dementiadiaries51** prikupio je više od 74.000 pratilaca.

– Pokrenuli smo TikTok početkom godine, jer je Geri tada bio prilično loše raspoložen. Imali smo ideju da pokušamo da pravimo neke smešne, kratke snimke dva ili tri puta nedeljno. Već posle nedelju dana dobili smo privatne poruke pratilaca koji imaju slučajeve demencije u porodici. Geri često dobija lepe poklone poštom. Ja mu uz jutarnju kafu čitam komentare, a on kaže: „Ja sam zvezda“ – navodi Nataša.

Život se ne završava kada dobijete dijagnozu

Ona se nada da će njena priča pružiti podršku i nadu drugima koji se takođe suočavaju sa dijagnozom Alchajmerove bolesti u srednjem životnom dobu.