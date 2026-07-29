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Marija Kang iz Kalifornije izgradila je karijeru na promovisanju zdravog života, pravilne ishrane i fizičke aktivnosti. Kao majka troje dece i fitnes instruktorka postala je poznata širom sveta još 2013. godine, kada je fotografija njenog izvajanog tela uz troje male dece izazvala burne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi su je tada upoznali kao "mamu bez izgovora". Više od decenije kasnije, njen život potpuno se promenio. U novembru 2023. godine dijagnostikovan joj je rak debelog creva u četvrtom stadijumu.

- To je bio potpuni šok. Bila sam najzdravija osoba koju sam poznavala. Pokušavala sam da pronađem objašnjenje. Hranila sam se zdravo, pila filtriranu vodu, vežbala... Nisam mogla da shvatim zašto sam dobila rak - ispričala je za Fox News.

Godinama je zanemarivala simptome

Tek nakon dijagnoze povezala je da je još od tinejdžerskih dana imala probleme sa varenjem. Hronični zatvor i nadutost pratili su je godinama, a tegobe su postajale izraženije kada je bila pod stresom.

- Nije bilo važno koliko vlakana ili laksativa uzmem, pražnjenje creva je uvek bilo otežano. To je bio problem tokom celog života - kaže Marija i dodaje da je vremenom počela da veruje da je to jednostavno normalno stanje.

- Shvatila sam koliko lako normalizujemo probleme i ubedimo sebe da je to u redu, iako nije. Varenje bi trebalo da bude prirodno kao disanje. Kod mene nikada nije bilo tako.

Prvo je pokušala prirodnim metodama

Posle kolonoskopije i biopsije potvrđen je maligni tumor debelog creva. Marija je najpre odlučila da 12 nedelja pokuša sa holističkim pristupom lečenju, ali se tumor nije smanjio, već je verovatno čak malo porastao. Zbog toga je 2024. godine započela hemioterapiju.

- Nakon prve terapije završila sam u hitnoj službi zbog komplikacije sa kolostomom. Tadašnji snimci pokazali su da se tumor značajno smanjio, pa sam zatražila da prekinem hemioterapiju i nastavim lečenje operacijom. Odstranjeni su mi tumor, oko 30 centimetara debelog creva, slepo crevo i više organa reproduktivnog sistema. Privremeno sam nosila kolostomu, a zatim i ileostomu - navodi Marija.

"Izgledati zdravo nije isto što i biti zdrav"

Danas redovno ide na kontrole. Magnetna rezonanca za sada ne pokazuje sumnjive promene, a analize krvi i snimanja radi na svakih šest meseci.

- Većina promena koje se sada vide posledica su zarastanja i postoperativne upale. Zbog moje istorije bolesti lekari nastavljaju pažljivo praćenje, ali još nisam zvanično proglašena osobom bez znakova bolesti - kaže ona i ističe da joj je bolest potpuno promenila pogled na zdravlje.

Sve više obolelih mlađih od 50 godina Iako se rak debelog creva i dalje najčešće dijagnostikuje posle 50. godine, poslednjih decenija u mnogim zemljama raste broj obolelih među mlađim odraslim osobama. Prema podacima IARC-a, oko 10 odsto svih novih slučajeva danas se dijagnostikuje kod osoba mlađih od 50 godina, a učestalost u toj starosnoj grupi u svetu se udvostručila tokom poslednje tri decenije.

- Bio je to veoma bolan susret sa stvarnošću kada sam shvatila da izgledam zdravo, ali da nisam zdrava. Čovek može da bude normalne telesne težine, a da ima rak ili neku autoimunu bolest. Ne znamo šta se dešava u organizmu samo na osnovu izgleda.

Oko 10 odsto svih novih slučajeva danas se dijagnostikuje kod osoba mlađih od 50 godina Foto: Kateryna Onyshchuk/Shutterstock

Danas više ne trenira pet ili šest puta nedeljno kao ranije, a promenio se i njen odnos prema hrani.

- Sada se krećem kada to zaista želim. Šetnja mi je najbolji prijatelj. Volim da plešem, a i dalje radim vežbe snage jer me čine jačom. Kada je reč o hrani, nekada sam je delila na dobru i lošu, postojali su "cheat" dani. Danas verujem u ravnotežu. I dalje najviše jedem voće i povrće, ali ne izbegavam ni picu ako mi se jede - kaže Marija.

Na kraju poručuje da zdrave životne navike ne predstavljaju garanciju da neko neće oboleti.

- To može da se dogodi svakome. Mislite da ste mladi i zdravi i da se vama to ne može dogoditi, ali život je nepredvidiv. Zdravlje nije ono kako izgledate, već kako se osećate.