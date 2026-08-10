Najstarija stanovnica staračkih domova u Nišu proslavila 100. rođendan: Ovo je njen recept za dugovečnost
Leposava Jakovljević, trenutno najstarija stanovnica staračkih domova u Nišu, proslavila je pre par dana 100. rođendan. Rođena je 5. avgusta davne 1926. godine u selu Gornji Matejevac, a najveći deo svog života provela u Nišu, gde je njen suprug radio kao oficir. Jakovljevićeva poslednjih pet godina živi u staračkom domu u niškom naselju 9. maj i rođendan je proslavila zajedno sinom i ostalim korisnicima doma, uz rođendansku tortu i svećice.
- Odlično se osećam, bolje ne može da bude, dobila sam i ono čemu se nisam nadala. Zdravlje me dobro služi, ali sam tokom života išla i na more i u Sokobanju i Nišku Banju - rekla je Jakovljević za agenciju Beta.
Kazala je da se udala mlada, u 18. godini, ali je sa suprugom lepo proživela život, pošto je on bio kapetan prve klase i imao je dobru platu i penziju. Nažalost, dodala je, preminuo je i on i njihov stariji sin.
- Suprug nije dozvoljavao da radim tako da sam sve vreme braka bila domaćica, brinula sam o kući i deci. Sada imam mlađeg sina, unuka, unuku i praunuku - izjavila je Jakovljević.
Nije dovoljna samo genetika
Dodala je da potiče iz porodice u kojoj se dugo živi.
- Moj otac živeo je 81 godinu, majka 93, deda 105, a pradeda 110. godina. Ja sam eto napunila 100 godina. Geni su zaista čudo - istakla je Jakovljević.
Prema njenim rečima, samo dobri geni nisu dovoljni za dug život, već je potrebno da čovek bude smiren, da nikoga ne vređa, da se ni na koga ne ljuti i da oprosti onima koji ga povrede.
U staračkom domu u Nišu u kome je baka Lepa, kako je svi zovu, kazali su da je ona jedna od njihovih najstarijih korisnica. U proteklih 15 godina postojanja tog doma imali su samo jednu korisnicu koja je duže živela i doživela 103 godine.
Izvor: Beta.rs/Zdravlje.kurir.rs