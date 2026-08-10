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Leposava Jakovljević, trenutno najstarija stanovnica staračkih domova u Nišu, proslavila je pre par dana 100. rođendan. Rođena je 5. avgusta davne 1926. godine u selu Gornji Matejevac, a najveći deo svog života provela u Nišu, gde je njen suprug radio kao oficir. Jakovljevićeva poslednjih pet godina živi u staračkom domu u niškom naselju 9. maj i rođendan je proslavila zajedno sinom i ostalim korisnicima doma, uz rođendansku tortu i svećice.

- Odlično se osećam, bolje ne može da bude, dobila sam i ono čemu se nisam nadala. Zdravlje me dobro služi, ali sam tokom života išla i na more i u Sokobanju i Nišku Banju - rekla je Jakovljević za agenciju Beta.

Kazala je da se udala mlada, u 18. godini, ali je sa suprugom lepo proživela život, pošto je on bio kapetan prve klase i imao je dobru platu i penziju. Nažalost, dodala je, preminuo je i on i njihov stariji sin.

- Suprug nije dozvoljavao da radim tako da sam sve vreme braka bila domaćica, brinula sam o kući i deci. Sada imam mlađeg sina, unuka, unuku i praunuku - izjavila je Jakovljević.

Nije dovoljna samo genetika

Dodala je da potiče iz porodice u kojoj se dugo živi.

- Moj otac živeo je 81 godinu, majka 93, deda 105, a pradeda 110. godina. Ja sam eto napunila 100 godina. Geni su zaista čudo - istakla je Jakovljević.

"Samo dobri geni nisu dovoljni za dug život, već je potrebno da čovek bude smiren" Foto: Shutterstock

Prema njenim rečima, samo dobri geni nisu dovoljni za dug život, već je potrebno da čovek bude smiren, da nikoga ne vređa, da se ni na koga ne ljuti i da oprosti onima koji ga povrede.