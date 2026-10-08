Borba sa rakom jezika promenila je Majklu Daglasu pogled na život, porodicu i ono što je zaista važno

Slušaj vest

Holivudski glumac Majkl Daglas u novim memoarima "One Helluva Ride" (Kakva luda vožnja) prisetio se jednog od najtežih perioda svog života, kada mu je 2010. godine dijagnostikovan rak jezika u četvrtom stadijumu. Sedam nedelja zračenja i hemioterapije opisao je kao "sedam krugova pakla", tokom kojih je izgubio oko 18 kilograma, a bolest je ostavila dubok trag i na njegovoj porodici.

- U početku je bol bio jak, ali podnošljiv, međutim, do treće nedelje našao sam se u ozbiljnim problemima - piše Daglas u memoarima, prisećajući se da je već posle četiri nedelje lečenja izgledao "bledo i ispijeno".

Uprkos sve težem fizičkom stanju, glumac nije želeo da bolest potpuno promeni svakodnevicu njegove dece. Nastojao je da zadrži uobičajene porodične navike, pa je svakog jutra vozio ćerku Keris u školu, iako je nakon toga jedva imao snage za bilo šta drugo.

- Taj kauč postao je moja fotelja, moj radni sto, moj trpezarijski sto, moj krevet, moj pojas za spasavanje u moru potpune iscrpljenosti - opisao je glumac kako je izgledao ostatak njegovog dana.

Dok se borio sa iscrpljujućim posledicama lečenja, njegova supruga Ketrin Zita Džouns i njihovo dvoje dece, Dilan i Keris, suočavali su se sa strahom koji su dodatno podsticali medijski napisi o njegovom zdravstvenom stanju.

- Deca su tada bila premlada da bi razumela kako mediji funkcionišu, pa je to za njih bilo traumatično - priseća se Daglas, govoreći o naslovima u kojima se tvrdilo da je na samrti.

Među uspomenama iz tog perioda posebno mesto zauzima njegov otac, legendarni glumac Kirk Daglas. Iako je teško podnosio sinovljevu bolest, nastojao je da mu olakša lečenje, a jedan njegov dolazak u bolnicu Majkl nikada nije zaboravio. Na Noć veštica pojavio se maskiran u klovna.

- U tom trenutku to je bio najbolji poklon koji je mogao da mi pruži - napisao je Daglas.

Rak mi je pokazao šta znači porodica

Posle dugog i iscrpljujućeg lečenja usledio je trenutak koji glumac nije očekivao - lekari su mu saopštili da je bolest u remisiji.

- Slomio sam se i zaplakao. Malo je reći da me je rak naučio poniznosti, zbog njega sam postao zahvalniji za sve što imam u životu - otkriva Daglas.

Njegova supruga Ketrin Zita Džouns kasnije je njegov oporavak opisala kao "posmatranje uvelog cveta koji ponovo oživljava". Za samog glumca, međutim, povratak zdravlja nije značio samo kraj jednog teškog životnog razdoblja, već i potpuno drugačiji pogled na ono što mu je zaista važno.