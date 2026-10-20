Ova priča podseća koliko podrška bliskih ljudi može da znači tokom lečenja. Ali njihova poruka ženama je i da svaku novu kvržicu ili drugu neuobičajenu promenu na dojci treba proveriti kod lekara, bez obzira na godine

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Kada je napipala kvržicu dok je dojila ćerku, mislila je da je reč o začepljenom mlečnom kanalu.

Njena majka, koja je sedam godina ranije preživela rak dojke, upozoravala ju je da ode na pregled. Kada je stigla dijagnoza, upravo joj je ona pomogla da se suoči sa strahom, lečenjem i teškim medicinskim odlukama.

Tridesetogodišnja Kristi Jatsko iz američke savezne države Ohajo nije ni slutila da će trenutak dok doji svoju ćerku promeniti život cele porodice. U januaru 2025. godine napipala je kvržicu u levoj dojci, ali je pomislila da je reč o začepljenom mlečnom kanalu, što se može dogoditi tokom dojenja.

U početku nije obraćala mnogo pažnje na promenu, iako ju je majka Don, koja je i sama preživela rak dojke, nagovarala da ode na pregled.

– Neko vreme nisam obraćala pažnju na to. U junu sam primetila da počinje da se povećava – ispričala je Kristi za američki magazin People.

Bila je zauzeta brigom o deci i planirala porodični odmor. Želela je da trogodišnju ćerku Dalilu i osmogodišnjeg sina Lea odvede na njihovo prvo putovanje u Diznilend, pa je odlučila da sačeka da se vrate.

– Pomislila sam: „Sačekaću dok se ne vratimo iz Diznija, pa ću, ako je kvržica i dalje tu, otići na pregled.“ Odmah nakon povratka počela je brzo da raste. Utrostručila se za tri nedelje – rekla je ona.

Lekar nije odmah posumnjao na rak dojke

Kristi je otišla kod ginekologa, koji je procenio da promena ne izgleda sumnjivo i da verovatno nije reč o nečemu ozbiljnom. Ipak, iz predostrožnosti ju je uputio na ultrazvučni pregled, nakon čega je urađena i biopsija.

Dva dana pre američkog Dana zahvalnosti 2025. godine stigla je dijagnoza: trostruko negativni invazivni duktalni karcinom dojke, agresivan oblik bolesti.

Kristi je tada imala samo 30 godina.

– To je bila najgora vest koju sam ikada dobila u životu, uglavnom zato što je moja mama imala rak dojke samo sedam godina ranije – ispričala je.

Vest je bila posebno teška jer je Kristi iz prve ruke znala koliko bolest može da promeni život. Gledala je majku kako prolazi kroz lečenje, a sada se našla u situaciji da i sama mora da se suoči sa istim strahom.

.Majka je imala 45 godina kada joj je dijagnostikovan rak dojke, dok je njena ćerka bila znatno mlađa Foto: Shutterstock

„Samo smo sedele i dugo plakale“

Kristi i njena majka Don veoma su bliske. Rade od kuće za istu banku i žive svega dva minuta jedna od druge. Kada je dobila rezultate biopsije, Kristi je odmah pozvala majku, koja je požurila kod nje.

Usledio je trenutak koji nijedna od njih neće zaboraviti.

– Samo smo sedele tamo i dugo plakale – prisetila se Kristi.

Međutim, nakon prvog šoka, morale su da razmišljaju o onome što sledi. Don je već znala kako izgleda put kroz dijagnozu, preglede i lečenje, pa je ćerki pomogla da se usmeri na naredne korake.

– Onda smo odmah prešle u režim planiranja, jer je moja mama već sve znala. Znala je šta treba da radimo – rekla je Kristi.

Don je odmah zakazala pregled kod hirurga koji je i nju lečio, dr Stefani Valente, specijalistkinje hirurgije dojke na Klivlendskoj klinici.

Lekarka se seća njihovog dolaska.

– Ušla sam i Don je rekla: „Dovela sam vam svoju ćerku“ – ispričala je dr Valente.

Majka je imala 45 godina kada joj je dijagnostikovan rak dojke, dok je njena ćerka bila znatno mlađa.

– Don je znala kroz šta će Kristi prolaziti. Bilo je zaista lepo što su imale jedna drugu tokom ovog putovanja – navela je lekarka.

Šest meseci hemoterapije i teške nuspojave

Kristi je lečenje započela 18. decembra 2025. godine. Tokom narednih šest meseci prošla je kroz 14 ciklusa hemoterapije i tri ciklusa imunoterapije.

Nuspojave su bile toliko teške da je veći deo vremena provodila u krevetu. Njen verenik Ken Pohorens pomagao joj je da prebrodi najteže dane, dok joj je majka bila podrška tokom lečenja i medicinskih intervencija.

– Jedva sam mogla da ustanem iz kreveta većinu dana. Otišla bih na hemoterapiju u petak, a naredna tri ili četiri dana bila bih prikovana za krevet. Petog dana počela bih da se osećam bolje, a šestog bih skoro ponovo bila svoja. Ali onda bi došao sedmi dan i morala bih na novu rundu hemoterapije. Sve bi počinjalo ispočetka – opisala je Kristi.

Zbog lečenja je uzela devet meseci odsustva sa posla. U tom periodu, uz borbu sa bolešću, morala je da se prilagodi i činjenici da ne može da funkcioniše kao ranije i da joj je potrebna pomoć u svakodnevnim obavezama.

Rak dojke je najčešći oblik raka kod žena. U 2024. godini:

- 2,4 miliona žena širom sveta dobilo je dijagnozu raka dojke.

- 694.000 žena umrlo je od ove bolesti.

- 8,2 miliona žena živelo je sa rakom dojke na kraju godine.

Majci je bilo najteže da gleda ćerku kako pati

Don, koja danas ima 53 godine, želela je da ostane jaka kako bi pomogla svojoj ćerki, ali priznaje da joj je bilo izuzetno teško da je gleda kako prolazi kroz isto iskustvo sa kojim se i sama suočila.

– Jedna od najtežih stvari jeste da gledate svoje dete kako prolazi kroz to – rekla je Don za magazin People.

Osim što joj je pružala emocionalnu podršku, majka je Kristi pomagala i da donosi odluke o lečenju. Iskustvo koje je stekla tokom sopstvene bolesti želela je da iskoristi kako bi ćerki olakšala put kroz terapiju.

Don je rak dojke otkrila kada je imala 45 godina. U početku je bila podvrgnuta poštednoj operaciji, odnosno uklanjanju tumora, ali su bile potrebne još dve operacije. Kasnije je rak dijagnostikovan i u drugoj dojci, pa je na kraju morala da se podvrgne obostranoj mastektomiji, odnosno uklanjanju obe dojke.

Tokom približno godinu dana imala je ukupno osam operacija.

Zbog tog iskustva, Don je ćerki savetovala da pažljivo razmotri sve mogućnosti i razgovara sa lekarima o najboljem pristupu lečenju.

– Donela sam neke pogrešne odluke jer nisam znala kakve odluke treba da donesem. Pobrinula sam se da Kristi ne uradi isto što i ja – objasnila je Don.

Njeno iskustvo pomoglo je Kristi da se pripremi za razgovore sa lekarima i razume koliko je važno da bude dobro informisana o svim mogućnostima. Ipak, odluke o operaciji i terapiji donosile su se u dogovoru sa medicinskim timom.

Bitno je da pratimo svoje telo, ali većina promena, kvržica na dojkama nije maligne prirode Foto: Shutterstock

Posle operacije nije pronađen rak

Kristi je prošla kroz obostranu mastektomiju sa rekonstrukcijom, a uklonjeno joj je i pet limfnih čvorova.

Nakon operacije, u pregledanom tkivu nije pronađen rak, što je donelo veliko olakšanje posle meseci neizvesnosti i iscrpljujućeg lečenja.

– Tehnički, smatra se da više nemam rak. Teško je poverovati da je sve gotovo – rekla je Kristi.

Iako se vratila na posao sa punim radnim vremenom, priznaje da je i dalje umorna. Posle svega što je prošla, potrebno joj je vreme da se oporavi i ponovo uspostavi svakodnevnu rutinu.

Njena majka bila je uz nju tokom hemoterapije, imunoterapije i operacije, ali i u trenucima kada je bilo teško poverovati da će se život jednog dana vratiti u normalu.

– Ona je bila moj spas. Bila je uz mene pri svakoj odluci. Davala mi je savete i preporuke, pomogla mi da pronađem lekare i bila je tu za sve što mi je bilo potrebno. Dolazila je na svaku infuziju, svaki termin za hemoterapiju, kao i na moju obostranu mastektomiju sa neposrednom rekonstrukcijom. Bila je uz mene kroz sve to – ispričala je Kristi.

Kristi je odlučila da svoje iskustvo podeli sa javnošću kako bi podstakla druge žene da obrate pažnju na promene na dojkama i da ne odlažu pregled.

Posebno upozorava mlađe žene koje mogu da pomisle da su premlade da bi obolele od raka dojke.

– Ne ignorišite kvržice, čak i ako vam lekar kaže da ste premlade i da je manja verovatnoća da ćete oboleti – poručila je ona.

Nedelju dana nakon mastektomije, Kristi je napravila i tetovažu sa cvetom i rečima „Pobedila sam“, ispod kojih se nalazi ružičasta traka, simbol borbe protiv raka dojke.

Cvet za nju predstavlja novi rast nakon teškog životnog perioda i podseća je da, uprkos svemu kroz šta je prošla, nastavlja da živi i da se razvija.