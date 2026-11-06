Ronaldovo srce je kucalo neuobičajeno brzo čak i u mirovanju

Slušaj vest

Kristijano Ronaldo (41) oprostio se od portugalske reprezentacije posle 23 godine, tokom kojih je postao jedan od najuspešnijih fudbalera svih vremena. Njegova odluka ponovo je skrenula pažnju na manje poznat detalj iz mladosti da je sa samo 15 godina imao je ozbiljan poremećaj srčanog ritma, zbog kojeg je morao na zahvat na srcu. Uspešno lečenje omogućilo mu je da se vrati treninzima i nastavi karijeru koja je mogla da bude prekinuta pre nego što je zaista počela.

Dok je trenirao u omladinskoj akademiji Sportinga iz Lisabona, Ronaldu je dijagnostikovana tahikardija, odnosno ubrzan rad srca. Prema ranijim izjavama njegove majke Dolores Aveiro, srce mu je kucalo neuobičajeno brzo čak i u mirovanju, zbog čega je podvrgnut intervenciji kojom je otklonjen uzrok poremećaja ritma.

Zahvat je bio uspešan, a mladi fudbaler vratio se treninzima već posle nekoliko dana. Tačna vrsta tahikardije koju je imao nije javno poznata.

Šta je tahikardija i kako se prepoznaje?

Tahikardija označava ubrzan rad srca, najčešće više od 100 otkucaja u minutu u mirovanju kod odraslih. Nije svako ubrzanje pulsa znak bolesti - srce prirodno kuca brže tokom fizičkog napora, uzbuđenja ili povišene temperature. Međutim, tahikardija može da nastane i zbog poremećaja električnih impulsa koji upravljaju srčanim ritmom.

Najčešći simptomi su:

Ubrzan ili snažan rad srca i osećaj lupanja u grudima

Vrtoglavica i ošamućenost

i ošamućenost Nedostatak vazduha

Nelagodnost ili bol u grudima

Nesvestica, u težim slučajevima

Tahikardija označava ubrzan rad srca, najčešće više od 100 otkucaja u minutu u mirovanju Foto: Shutterstock

Kod pojedinih osoba tahikardija ne izaziva nikakve tegobe, dok kod drugih zahteva lečenje. Rizik zavisi od vrste poremećaja, njegovog uzroka i opšteg stanja srca.

Kako se otkriva i leči ubrzan rad srca?

Osnovni pregled uključuje elektrokardiogram (EKG), koji beleži električnu aktivnost srca. Kada se tegobe javljaju povremeno, koristi se holter EKG, koji prati srčani ritam tokom 24 sata ili duže. Po potrebi se rade ultrazvuk srca i test opterećenja.

Lečenje zavisi od uzroka i vrste tahikardije. Nekim pacijentima dovoljno je praćenje, drugima su potrebni lekovi, dok se određeni poremećaji ritma uspešno rešavaju kateterskom ablacijom. Tokom ove intervencije lekar pomoću toplote ili hladnoće deluje na mali deo srčanog tkiva iz kojeg potiču nepravilni električni impulsi.