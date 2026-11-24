Obično dođete zbog jedne stvari, jednog konkretnog problema koji vas muči, a seansa ode u sasvim drugom, neočekivanom pravcu

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Ako nikad niste bili na psihoterpiji, evo reći ću vam kako to izgleda. Obično dođete zbog jedne stvari, jednog, konkretnog problema koji vas muči, a seansa ode u sasvim drugom, neočekivanom pravcu, kao kad jedno želite, a drugo vam je potrebno. Nedavno sam naletela na klip sa gostovanjem psihoterapeuta Biljane Ćulafić, pedagoga i psihoterapeuta, u kome pokazujući vežbu za izbacivanje besa (barem sam je tako doživela) u studiju skače i viče: “Da, ne, skini mi se s leđa!”. Odmah sam poželela to da probam.

Nalazim se u kancelariji punoj plišanih igračaka, pitam Biljanu da li je dejči psihoterapeut, kaže da nije. Igračke služe da probude dete u nama, svako obično izabere onu s kojom se identifikuje ili terapeut na osnovu onoga o čemu klijent govori ponudi jednu. Zanimljiva je igračka u obliku luka koja predstavlja istinu. Ima više slojeva, ljuta je i ponekad neprijatna, ali uvek lekovita; tu je mudra sova koja je racio u nama, potom lutka koja glumi večitog kritičara, meda tešitelj koji hrabri i hvali (najveća igračka), pa srećno majmunče kome treba težiti na kraju…

Pogled mi skreće na jednog lava s tužnim očima u vrhu police, odmah znam da sam to ja. I tu mi već suze naviru na oči, ali se suzdržavam da se ne rasplačem.

Biljana priča o kartama koje se koriste u EMDR terapiji (tehnika pristupa sećanjima na traumu), odmah me to zainteresuje. Nudi mi špil na kojem je nacrtani zeka u različitim situacijama. Biram četiri koje najviše asoiraju na mene i ređam ih na sto.

Prva karta je i najvažnija, nazvala sam je hoću da iskočim iz svoje kože (očigledno) Foto: Privatna arhiva

Prva je i najvažnija, nazvala sam je hoću da iskočim iz svoje kože (očigledno).

Kažem kako se nikad nisam osećala kao da pripadam, kao da mi je ovde moj dom; nisam se saživela s telom i imam želju da da pobegnem, da sednem prvi autobus ili voz i odem u nepoznatom pravcu. Osećaj sam nazvala ‘neizdrž’. Neizdrž se mom u životu manifestuje kao operećenost brigama i obavezama, kao preterano razmišljanje unapred, kao želja da se izađe iz rutine. Njegova suprotnost je ‘mir’. Prvo pričam šta imam da kažem iz svog ugla, potom se pomeram na suprotni kraj kauča i govorim u ime neizdrža, na kraju sedim na sredinu i odgovaram na pitanja kao mir (poput psihodrame). Onda terpeut ponavlja isto; kao u ogledalu mogu da vidim delove sebe i ono što mi nedostaje da bih postigla smirenost.

Dirnuta sam do suza...

Druga karta se odnosi na moje mucanje od četvrte do 14 godine, verovatno i najveću traumu koju nosim iz detinjstva. Treća je odnos sa majkom kontrolorom, osećaj sam nazvala ‘sputanost’, četvrta je samo neodređeni strah. Razmišljala sam o njoj posle seanse, rekla bih da je pre svega strah od radosti, od izražavanja, ekspresije…

Na red dolazi vežba zbog koje sam došla. Kako imam deformitet kičme (kifoskoliozu) od ranog detinjstva predlažem da moja verzija zvuči: “Da, ne, skini mi se s grbače!”. Može, kaže Biljana, ljudi je različito modifikuju i predlaže mi da radimo zajedno. Pet puta skačemo i vičemo, svaka svoj tekst, osećam se fenomenalno.

Predlaže i drugu vežbu, svima poznatu kao udaranje u jastuk, ali sa propratnim tekstom.

Moj je, navire mi spontano dok udaram u mekani jastuk u obliku cveta: “Sve moram sama da radim”.

Kada se sučavate s besom lako možete da skliznete u tugu, kao kad ste toliko ljuti da se u jednom trenutku rasplačete od muke ili nemoći. Izvorni bes je, međutim, snaga (da postavimo granice, zauzmemo se za sebe), tome me je pre par decenija naučio moj prvi psihoterapeut. Od skakanja, vikanja i udaranja se osećam moćno, opuštenija sam u telu, osećam kao da je deo tereta spao s leđa, gipkija sam. Biljana sugeriše da se slikamo sa svojim igračkama, moju naziva tužan, ali snažan lav, njena je saosećajna medvedica Mila.

Biljana sa saosećajnom medvedicom Milom, ja sa tužnim, ali snažnim lavom Foto: Privatna arhiva

Obećavam sebi da ću manje brinuti, a više govoriti: “Ma ne moram ništa”.