Negovanje malih životnih radosti, mentalna aktivnost, zahvalnost i prihvatanje promena koje donosi starenje bili su važni principi života žene koja je doživela 106 godina

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Tecujo Išii, bivša učiteljica iz japanskog grada Onomiči, nastavila je da uči, razmišlja i uživa u svakodnevnim sitnicama čak i u dubokoj starosti. Preminula je 4. novembra 2026. godine, u 106. godini, a pažnju javnosti privukla je svojim pogledom na život i navikama koje je negovala.

Kada je imala 103 godine, nakon dva boravka u bolnici, primetila je da joj svakodnevni zadaci postaju sve teži. U početku je sebe kritikovala rečima: „Saberi se!“, ali je vremenom naučila da bude nežnija prema sebi. Shvatila je da je njeno telo nosilo kroz više od jednog veka i da zaslužuje malo ljubaznosti.

Uživala je u slatkišima, rešavala matematičke zadatke i ukrštenice, kuvala čaj i posmatrala prirodu sa svoje verande. Priznavala je da oseća usamljenost, ljubomoru i frustraciju, ali je nastojala da svakog dana pronađe nešto lepo.

Iza sebe je ostavila pet principa dugovečnosti koji pokazuju kako sačuvati vedar duh, radoznalost i zadovoljstvo životom čak i u dubokoj starosti.

Pronalaženje zadovoljstva u običnim danima

Nakon penzionisanja sa 56 godina, bavila se poljoprivredom i društveno korisnim radom. Živela je sama nakon smrti supruga, ali je pronalazila načine da uživa u sopstvenom društvu.

Uživala je u slatkišima, rešavala matematičke zadatke i ukrštenice, kuvala čaj i posmatrala prirodu sa svoje verande Foto: Shutterstock

Volela je da rešava matematičke zadatke i japanske ukrštenice iz novina, a svoje odgovore zapisivala je u svesku kako bi mogla ponovo da se testira.

- Mislim da sam do sada dobijala savršene rezultate - rekla je ponosno.

Uživala je i u fotografiji. Deca iz komšiluka često su dolazila kod nje da piju vodu, a ona ih je fotografisala i kasnije im poklanjala razvijene fotografije.

Volela je i da sedi na verandi i posmatra planine i polja, čiji se izgled menjao sa godišnjim dobima.

Posebno su je radovali slatkiši.

- Slatke stvari zaista podižu raspoloženje. Danas sam se počastila ekstra velikim pudingom i pojela sve za čas - govorila je.

Naučila je da ohrabruje samu sebe

Išii je teško podnosila gubitak fizičkih sposobnosti. Sa 103 godine dva puta je bila u bolnici zbog infekcije noge i bolova u zglobovima, ukupno oko 50 dana.

Kada su joj svakodnevni poslovi postali naporniji, često je sebe kritikovala jer više nije mogla da postigne ono što je nekada mogla. Međutim, počela je da menja odnos prema sebi. Prestala je da se primorava da mete opalo lišće ili čupa korov tokom najvećih vrućina. Shvatila je da je njeno telo već mnogo uradilo za nju.

- Ovo mora da je teško. Već si dala sve od sebe - počela je da govori sebi.

Umesto da žali za onim što više ne može, odlučila je da uživa u malim zadacima koje još može da obavlja.

Nakon izlaska iz bolnice sa 103 godine, mesec dana je provela kod svoje 70-godišnje nećake, a kasnije se vratila u svoj dom uz podršku porodice, komšija i negovatelja Foto: Shutterstock

- U redu, hajde da napravimo dobru šolju čaja. Hajde da napravimo miso supu! Ja ovo izgovaram naglas da bih se razveselila, a onda dam sve od sebe - otkrila je. Trudila se i da jede hranu koju voli, čak i kada se ne oseća najbolje.

- Ako ne jedete, odakle ćete dobiti energiju? - govorila je.

Slušanje drugih sa empatijom

Išii je verovala da prijatna atmosfera među ljudima počinje sposobnošću da se saslušaju tuđa osećanja.

Pošto u mladosti nije imala mnogo ljudi kojima je mogla da se poveri, naučila je koliko znači kada neko želi da sasluša ono što vas muči.

- Možda ne mogu baš mnogo da pomognem, ali mislim da je važno imati nekoga sa kim možeš da razgovaraš i podeliš svoja osećanja.

Nije krila ni da joj ponekad nije bilo lako da sluša druge. Budući da nikada nije imala decu, priče o nečijim ćerkama i unucima ponekad su u njoj izazivale ljubomoru.

- Kada se to desi, pokušavam da ostavim ljubomoru po strani, podsetim se da svako ima svoje probleme i nastavim da slušam - objasnila je.

Sličan pristup imala je i u braku. Njen suprug je ranije veliki deo plate trošio na alkohol, što joj je teško padalo, ali su vremenom naučili da se prilagođavaju jedno drugom. Brinula se o njemu i nakon moždanog udara, sve do njegove smrti.

- Potrudite se da primetite dobro u drugoj osobi. Što se tiče stvari koje vam se ne sviđaju, ponekad morate da naučite da ih previdite. Možda je to tajna zajedničkog starenja - rekla je.

U starosti joj je bila potrebna sve veća pomoć, pa je nakon izlaska iz bolnice sa 103 godine neko vreme živela kod nećake, a potom se vratila kući uz podršku porodice, komšija i negovatelja Foto: Shutterstock

Prihvatanje pomoći sa zahvalnošću

Kako je starila, Išii je sve više bila potrebna pomoć drugih. Nakon izlaska iz bolnice sa 103 godine, mesec dana je provela kod svoje 70-godišnje nećake, a kasnije se vratila u svoj dom uz podršku porodice, komšija i negovatelja.

Bila je svesna koliko joj njihova pomoć znači i trudila se da je ne uzima zdravo za gotovo.

- Toliko ljudi mi pomaže i podržava me, i to mi je omogućilo da živim sama. Ali uvek sebe podsećam da ne uzimam zdravo za gotovo ono što drugi rade za mene. Volela bih da postoje stvari koje i ja mogu da uradim za njih.

Istraživanje objavljeno 2024. godine u časopisu JAMA Psychiatry, koje je pratilo skoro 50.000 starijih medicinskih sestara, pokazalo je da su žene sa najvišim nivoom zahvalnosti imale devet odsto manji rizik od smrti u poređenju sa onima koje su iskazivale najmanje zahvalnosti.

Ostajanje mentalno aktivnim

I u dubokoj starosti Išii je nastavila da neguje svoja interesovanja. Rešavala je matematičke zadatke, kuvala, pripremala čaj i obrađivala baštu kada je mogla.

Prema rečima psihijatra Lija Čengsuna, takve aktivnosti angažuju mozak, podstiču koncentraciju i pružaju osećaj zadovoljstva i postignuća.

Foto: Shutterstock

Istraživanje sprovedeno u Japanu, koje je šest godina pratilo skoro 11.000 starijih osoba, pokazalo je da je kuvanje kod kuće najmanje jednom nedeljno povezano sa manjim rizikom od demencije.

Stručnjaci ističu da je važno prilagoditi aktivnosti fizičkim mogućnostima i usmeriti se na ono što osoba i dalje može da radi, umesto da žali za izgubljenim sposobnostima.

Život Tecujo Išii pokazuje koliko su joj značili svakodnevna aktivnost, radoznalost, zahvalnost i prihvatanje promena koje donosi starenje.

Njene reči možda najbolje oslikavaju njen pogled na život: