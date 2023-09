MAMA MALOG LAVA KOJI JE PRVI U SRBIJI PRIMIO NAJSKUPLJI LEK ZA SMA: Moj sin je pravi borac, već je stabilniji i snažniji!

- Lav se trenutno oseća odlično, svakog dana je sve bolje. Prisutni su sitni i nezaobilazni izazovi poput očekivanih nus pojava leka koji je primio, ali se sve to drži pod kontrolom. On je istinski borac, i svaku tegobu vrlo brzo prevaziđe - kaže Sonja.

Prvo vežbanje, pa igra i maženje

Ona i njen sin sada svakodnevno vežbaju jer je i to podjednako važno da bi se postigao pun efekat leka.

- U skladu sa Lavovim trenutnim stanjem kod kuće su započeli fizikalnu terapiju. Primećujem već da je mnogo stabilniji i snažniji.

Kada završe sa vežbanjem, vreme u izolaciji Lav i njegova mama provode u maženju i igri.

- Koristimo svaki trenutak da mu pružimo što više ljubavi i pažnje, a on najviše uživa u igri sa svojom sekom. Ponekad izađemo i na svež vazduh bez kontakta s drugim ljudima.

foto: Privatna Arhiva

Mali Lav, otkriva nam njegova mama, najviše voli da se igra sa svojom sekom, pa kakvi god da su rekviziti i igračke u opticaju.

- On je veoma socijalan i uživa u interakciji sa ljudima, pre svega sa decom.

Lav ima neverovatnu energiju

Sonja se s tugom seća šta je bio njen najveci strah od trenutka kada je skrining pokazao da Lav ima SMA pa do trenutka kada je primio lek.

- Moj najveći strah, od trenutka kada smo dobili potvrdu dijagnoze, je da se nađem u situaciji da je on u bilo kakvoj patnji ili bolu, a da sam ja bespomoćna da mu pomognem.

Kada je već bilo izvesno da će dobiti lek, Sonja se plašila progresije i da njen sin ne izgubi dosadašnje sposobnosti.

- Hvala Bogu to se nije desilo! On sam je bio uvek moja najveća snaga! Vera u Boga i vera u mog sina koji pleni neverovatnom energijom su sila koja me čini neustrašivom - kaže Sonja i dodaje da joj je u najtežim trenucima najveća podrška bio suprug.

foto: Privatna Arhiva

Inače, ističe Sonja, sama procedura primanja leka bila je vrlo jednostavna i podrazumevala je intravensku infuziju koja sadrži lek, u trajanju od 60 minuta.

- Lav je bio vrlo saradljiv i hrabar, a ja sam sve vreme bila pored njega. Za mene je to bio najemotivniji trenutak u mom dosadašnjem životu. S obzirom na iščekivanje i samu pripremu koja je bila mnogo složenija, tih 60 minuta je proletelo i to uz osmeh.

Osećala sam da nešto nije u redu

Podsetimo, Lav Teodorović rođen je iz uredno vođene i kontrolisane trudnoće. Prvi problemi primećeni su na neonataloškom pregledu u drugom mesecu života u vidu mlitavosti. Kako ima i starije dete, sedmogodišnju ćerkicu, Sonju je neprestano mučila sumnja, osećala je da nešto ne valja.

Mali Lav sa porodicom foto: Privatna Arhiva

- Bili smo uporni i odveli dete kod neurologa. Ali tad je već imao 15 meseci. Odmah je hospitalizovan i doktor je naložio genetičku analizu. Odmah je posumnjao na spinalnu mišićnu atrofiju (SMA). Tako je i bilo. Stigao je pozitivan nalaz.

Violeta Nedeljković