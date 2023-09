ISPOVEST ČOVEKA KOJI SE VRATIO S RUBA SMRTI: Imao sam 8 SRČANIH UDARA u jednom danu pre 40. rođendana

U jutro 26. aprila 2016. godine sam se probudio u konfuznoj panici. Doktor i dve medicinske sestre su stajali iznad mene i pitali me da li znam kako se zovem. Bio sam toliko unezveren da su morali da mi vežu ruke i noge za krevet jer sam samo vikao “Gde sam ja? Šta se događa?” Ubrzo je u sobu ušla moja majka, što me smirilo dovoljno da shvatim da sam u bolnici. Zgrabio sam je za ruku i rekao da ne želim da umrem. Uplakano me pogledala i rekla “Već si umro”.

Ovako svoju priču za magazin „Insajder“ počinje Evan Vaserstrom iz Kalifornije koji je 28. marta 2016. godine doživeo i preživeo 8 srčanih udara.

- Saznao sam da sam prvi put tog dana umro u svom stanu. Spremao sam se da prošetam psa, kada sam osetio užasan bol u levoj ruci, kao da me sunce prži ali unutar vena. Počeo sam da se preznojavam, toliko da mi je odeća bila mokra kao da sam upao u vodu. Takav osećaj u životu nisam doživeo. Zapitao sam se da možda nije srčani udar i za svaki slučaj sam pozvao hitnu pomoć. Glas sa druge strane me pitao u čemu je problem i ja sam objasnio da ne znam da li doživljavam srčani udar ili napad panike. Do tada sam nekoliko puta imao napade panike, ali nikad nisu bili ovakvi. Operater mi je rekao da je poslao vozilo i da treba da se smirim i sačekam ga. Nakon nekoliko minuta, začulo se kucanje na vratima. Čim sam otvorio vrata, video sam dva čoveka koja su me pitala da li sam ja zvao hitnu pomoć, i to je poslednje čega se sećam.

Vratili bi me život, pa bih se opet izgubio

Lekari su mi kasnije objasnili da sam u tom trenutku doživeo srčani udar, kojeg oni nazivaju „udovac-majstor“.

Bar po prvi put taj dan. Dvojica muškaraca koje sam video su bili vatrogasci koji su se javili na poziv hitne službe. Čim sam pao, sneli su me do vozila hitne pomoći koja su čekala ispred zgrade, gde su me medicinski tehničari oživeli pomoću defibrilatora.

Na putu do bolnice su morali to da ponove još pet puta. Medicinski tehničar je rekao da je sve izgledalo kao partija stonog tenisa – svaki put kada bi me vratili u život, ja bih opet umro na 30 do 40 sekundi. I tako u krug pet puta. Nakon dolaska u bolnicu, umro sam još dva puta u hitnoj pomoći. Nakon što su napokon lekari uspeli da mi stabilizuju stanje, operisan sam i ugrađena su mi dva stenta. Jedna srčana arterija je bila 100% blokirana, dok je druga imala blokadu od 70%.

foto: Profimedia

Ne osećam se neuništivo

Lično, ne znam nikog koje uspeo da “prevari smrt” ni jednom, a kamoli osam puta. Moji bližnji misle da sam neuništiv, ali ja ne mislim tako.

Nakon operacije, bio sam u medicinski izazvanoj komi na odeljenju intenzivne nege. Prikačili su me na ECMO mašinu, koja je pomogla mom srcu da kuca. Posle pet dana lekari su rekli mojim roditeljima da se spreme na najgore jer su morali da me otkače sa te mašine kako bi videli da li moje srce može samostalno da radi.

Lekari nisu mislili da ću da preživim, a i ako preživim, mislili su da neću moći da hodam ili pričam. Ali umesto “tanke linije smrti” na monitoru, ja sam se nekim čudom vratio među žive.

To što sam umro osam puta pre 40. rođendana me nije izlečio od briga. Još uvek se brinem o porodici, prijateljima, poslu, finansijama, ljubavnom životu, ali i da ponovo ne dođem u bliski kontakt sa smrću. Čak ni ovakvo iskustvo te ne menja iz korena, što bi rekli. Ali ipak, svesniji sam ljudi i podrške koju dobijam od njih svakodnevno. I znajući da svako do nas može da nestane za manje od jedne sekunde, želim da budem tu za što više ljudi pre nego se po deveti put sretnem sa smrću."

(Izvor: Insajder/Kurir.rs)