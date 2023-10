UNA SENIĆ: PLES OKO ŠIPKE budi senzualnost i ženstvenost koja je potisnuta haosom, ludilom i jurnjavom

Una Senić, voditeljka, eks-hip-hoperka, učiteljica meditativnog plesa na šipci i sertifikovana instruktorka kundalini joge, zrači posebnom energijom, autentična je i svestrana. Uvek daje maksimum i uživa u svemu, a to emituje i na ljude oko sebe. Iako radi mnogo toga, publici je uvek najintrigantnija bila njena škola pul densa tj. plesa oko šipke, pa ćemo naš razgovor početi baš sa ovom temom.

Pre više od jedne decenije zaljubili ste se u pul dens. Šta vas je toliko privuklo ovoj neobičnoj veštini?

- U prvom trenutku ja sam to vrlo površno shvatila, kao i mnoge žene koje vide šipku i fazonu su „hoćemo da budemo seksi, da privučemo pažnju suprotnog pola“. Kada sam počela da treniram ozbiljno i posvetila se tome, shvatila sam dubinu cele priče. Sve žene hoće da se zategnu i da izgledaju bolje i budu seksi za nekog. Pul densa radi na buđenju seksualnosti, senzualnosti, na treningu ne postoje ogledala i ništa što baca fokus na ono što se dešava oko tebe jer ti zapravo treba da shvatiš da se tvoja senzualnost krije u tebi samoj i da se usporiš, što je meni bilo užasno teško. Na televiziji je sve „ajmo sad, ajmo ovo, cap, cap, sad se ponašaj ovako, sad onako“... I ti se izgubiš. To jeste osećaj i neka intuicija, ali izgubiš nit šta si ti, svoju srž i bit kao žena, gde je tvoje biće. I u tim vežbama koje su kombinacija joge, pilatesa i baleta zatvoriš oči, usporiš se i kad misliš da si spora, budeš još sporija i polako, a šipka ja tu samo rekvizit, kada u ples počneš da implementiraš sve te elemente, ulaziš u jednu plesnu meditaciju tokom koje se stvarno budi tvoja senzualnost i tvoja ženstvenost potisnuta svakodnevnim haosom, ludilom i jurnjavom. Stalno nekud hrliš i koliko god uživao, imaš malo vremena za sebe i svoju dušu. Mi se uopšte ne bavimo svojom dušom.

Šta podstiče žene da dolaze na časove pul densa - benefiti koje ova aktivnost ima na telo ili su vođene željom da probude svoju senzualnu strane?

- Zatezanje i mršavljenje rezultat su svakog vežbanja uz kontrolu ishrane, ali možeš opet da budeš nezadovoljna i da večito hoćeš da budeš još mršavija, još zategnutija, još, još, još... A to je sve u tebi samoj. Sve žene prolaze kroz isti program, a svaka svoju specifičnost razvija u plesu i pokretu i vremenom shvataju da jedna drugoj nisu konkurencija. U našem društvu žene imaju i taj momenat koja će pre da zgrabi frajera, da jedna drugoj zabiju nož u leđa, a ovde se razvija i duh sestrinstva, kapiraš koliko si ti posebna, ali i koliko je posebna ta žena pored tebe i kako vas dve niste jedna drugoj konkurencija, već da je svaka lepa i seksi na svoj način. Sve više kapiram koliko je važna ženska solidarnost i osnaživanje. Ovde sam dobila pravo žensko jezgro gde stvarno mogu da budem ono što jesam, gde niko neće da me osudi nizašta i gde će svako svakog da razume. A to je veliko blago.

Čini se da je pul dens poslednjih godina sve manje „ozloglašena veština“, a sve više discuplina koja iziskuje snagu, gracioznost, posvećenost, ples, a najviše način da se probudi ženstvenost koja je na ovim prostorima dugo gušena?

- To naravno ima veze sa načinom na koji smo ovde odgajani. Mislim da je izraženi patrijarhat žene mnogo ubijao u pojam. Muškarci i žene nisu isti, neće ni biti, ali ja samo želim da ne dobijem otkaz kad ostanem trudna i da imamo istu platu. Ali ono što su nama naše bake govorile „ćuti, pusti, neka je tamo, proći će ga“... pa žene trpe uvrede, zlostavljanja, zaboravljaju na svoje potrebe, naš sistem je usadio ženama da budu žrtve, a kad si žrtva, onda si u isto vreme i neko ko je mučitelj jer ne možeš da se razvijaš iz uloge žrtve. I super je kad muškarci shvate da ono što mi tamo radimo i njima može da poboljša kvalitet života. A program je bukvalno napravljen za sve oblike tela i za sve dobi.

Od 2002. do 2006. godine bili ste u ženskom hip-hop/rep sastavu "Bičarke na travi", koja je plenila divljom energijom. Nekima deluje nespojivo vaše bavljenje jogom, meditacijom, tantrom...?

- Pa to jeste ista energija, samo što je nekad ta energija išla nekontrolisano i stihijski, onako kako mi se šta nudilo u životu, a sad sam konačno uspela da prepoznam da je to ta kreativna, kundalini energija i samo sam upakovala i naučila nekako da vozim ja nju a ne ona mene. Zapravo, učim i dalje. Nekad je ta energija protiv mene i ukoliko je ne kontrolišem, zna da bude jako destruktivna, zbog čega sam u mnogim situacijama bila sama sebi najveći neprijatelj. A kad naučiš da je voziš, mnogo je dobro, kad osetiš snagu svoje energije koju ti zajašeš i ne može ništa da te izbaci iz sedla, tako mi se sad čini. Ali život nosi različite faze, i svetlo i tamu, ko zna šta će biti sutra. Volela bih da ostanem na tom putu, da znam šta radim i da kontrolišem ono što radim.

Škola tantre za buđenje ženske seksualnosti

Unu publika prati i u večernjoj emisiji „Treća smena“ koju na Insajder TV-u vodi sa kolegom Đorđem Lovrenom. Emisija je posvećena urbanom životu, fenomenima i tendencijama u kulturi i pop kulturi, u realnom ali i online životu.

Takođe, nakon dve godine pripreme, rada i planiranja, Una pokreće školu tantre sa Draganom Balić pod nazivom Tara – school of tantra. Ova škola bavi se tantrom kao celovitom disciplinom sveukupnog ličnog razvoja. Pored izučavanja tantričke filozofije življenja, uključivaće i dosta različtiih vrsta joge, a posebno mesto zauzima rad sa seksualnom energijom i seksualnošću.

Naročito na našem podneblju ženska seksualnost je dosta blokirana i gušena pa je isceljenje na tom nivou najneophodnije kako bi se oslobodila životna enetgija koja nam je generalno potrebna da bismo izražavali svoj puni potencijal.