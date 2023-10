ISPOVEST: Primila sam vakcinu protiv raka dojke i promenila mi je život iz korena

Vakcina je namenjena sprečavanju ponovne pojave trostruko negativnog karcinoma dojke, koji čini oko 10 do 15 odsto svih karcinoma dojke, koji je posebno težak za lečenje. Ovo je jedan od najagresivnijih oblika raka dojke jer brzo raste i ima veću stopu recidiva - lokalno, u predelu dojke ili u drugim delovima tela, odnosno metastaza. Rizik da se ovaj tip raka ponovi u roku od pet godina od postavljanja dijagnoze je skoro tri puta veći nego kod bilo kog drugog raka dojke.

KORAK KOJIM SAM HTELA DA POKUŠAM DA SE ZAŠTITIM

Dženifer Dejvis, 46-godišnja medicinska sestra i majka troje dece iz Ohaja, prva je osoba na svetu koja je primila vakcinu u okviru kliničkog ispitivanja.

“Dijagnoza trostruko negativnog raka dojke mi je ustanovljena u septembru 2018. godine, a ubrzo sam krenula sa terapijom koja je uključila i dvostruku mastektomiju, kao i nekoliko rundi hemoterapije i zračenja. Prilikom jedne posete lekaru sam saznala za kliničko ispitivanje vakcine protiv raka dojke, i da je faza ispitivanja na ljudima kreće 2021. godine. Imala sam sreću da se ta faza odvijala baš u Klivlendskoj klinici gde sam ja išla na lečenje.

U trenutku postavljanja dijagnoze nisam puno znala o trostruko negativnom raku dojke ali, dok prolazite kroz sve, naučite mnogo. To je jednostavno takva vrsta raka, da iako se izborite, ne postoji ništa što možete da popijete ili uradite kako se ne bi vratio. A, ako se vrati, prognoza nije najsjajnija. Tako da je vakcina protiv raka dojke bila za mene upravo to, nešto pomoću čega mogu da pokušam da se zaštitim. Osim toga, kao medicinska sestra svesna sam da samo pomoću učešća u naučnim istraživanjima možemo da napredujemo u pronalasku leka protiv raka dojke.

foto: Promo

U istraživanju je pored mene bilo još 15 žena, koje su takođe primile tri doze vakcine, u razmacima od 2 nedelje. Što se tiče nuspojava, ja nisam doživela ni jedan problem, sem blagog otoka na mestu uboda, kao i kod svake druge vakcine. Poslednju dozu sam primila u novembru 2021. godine, i za sada mi se rak nije vratio.

Ja više ne razmišljam svaki dan da li će se i kad rak vratiti, a od dijagnostifikovanja do trenutka vakcinisanja sam samo o tome mislila. Sada zaista uživam u životu. A činjenica da sam pomogla u naporima koji će jednog dana dovesti do toga da u potpunosti iskorenimo ovu bolest me čini srećnom“.

ŠTA KAŽE NAUKA?

Vakcine su medicinski alati koji koriste imuni sistem tela da pomognu u zaštiti od određenih bolesti. Prema zvaničnim podacima, kod čak 42% žena sa trostruko negativnim rakom dojke bolest se vrati u roku od pet godina, i obično je mnogo agresivnija, zbog čega i ishod terapije nije dobar.

“Svrha vakcine protiv raka dojke je da eliminiše recidiv za te žene i na kraju spreči da se rak ikada pojavi. Iako nam je fokus trenutno na trostruko negativnom karcinomu jer je to je najsmrtonosniji oblik, mi na kraju želimo da uradimo klinička ispitivanja drugih vrsta raka dojke, jer možda uspemo da eliminišemo rak dojke kao bolest, baš kao što smo eliminisali dečiju paralizu (u SAD) i male boginje", izjavio je Amit Kumar, predstavnik kompanije koja finansira razvoj vakcine protiv raka dojke.

foto: Shutterstock

Vakcina funkcioniše tako što trenira imuni sistem da prepozna alfa-laktalbumin, koristan protein koji se inače nalazi u ljudskom mleku.

„U zdravim tkivima, alfa-laktalbumin se stvara samo u dojkama i samo tokom laktacije. Međutim, tumori dojke često takođe stvaraju alfa-laktalbumin, posebno u slučaju trostruko negativnog raka dojke. Ako žena ne doji, jedini put kada se protein pojavi je rak", objašnjava Džastin Džonson, menadžer programa na Klivlendskom istraživačkom institutu Lerner.

Džonson objašnjava da vakcina pomaže imunološkom sistemu da „identifikuje i napadne“ ćelije raka u nastajanju ciljajući ovaj protein. „Kod žena u godinama posle rađanja, vakcina može da pruži sigurnu i efikasnu zaštitu od raka dojke čim počne da se razvija“, kaže on.

Do sada je ovu vakcinu prilimo 16 žena, a podaci pokazuju da je stvoren snažan imunitet na alfa-laktalbuminsku metu kod većine ispitanica, čak i pri najnižoj testiranoj dozi. Uspešan imuni odgovor ključan za uspostavljanje zaštite od tumora, ali kako bi se znalo da li će vakcina biti klinički efikasna, potrebno je dugoročno praćenje ispitanica zbog mogućeg recidiva.

Sledeći korak je ispitivanje na raznovrsnoj grupi ljudi, ali naučnici očekuju da će za žene poput Dejvis koje su imale rak dojke vakcina biti dostupna za 5 godina.

Izvor: Yahoo