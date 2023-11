ŠERON STOUN OTKRILA DA JE DOŽIVELA ZANEMARIVANJE LEKARA:"Pre dijagnoze moždanog udara mislili su da glumim!"

U intervjuu za britanski Vogue, oskarovka Šeron Stoun (65) govorila je o moždanom udaru zbog kojeg joj je mozak krvario devet dana. Ono što je ovu situaciju opasnu po život učinilo još gorom je zanemarivanje lekara koji su mislili da Šeron lažira svoje stanje.

- Promašili su to kod prve angiografije i zaključili da glumim - objasnila je glumica.

Tek kada ih je njena najbolja drugarica nagovorila da još jednom pogledaju, otkrili su da ima krvarenje u mozgu.

- Pukla mi je vertebralna arterija, umrla bih da su me poslali kući - rekla je Šeron.

Ovo iskustvo češće je kod žena i gojaznih ljudi

Njeno neprijatno iskustvo sa lekarima se često opisuje kao medicinski gaslighting, što podrazumeva da lekari ubeđuju pacijente da su njihovi simptomi samo u njihovim glavama. Istraživanja su pokazala da je ovo iskustvo češće kod crnaca, gojaznih pacijenata i žena. Šeron misli da je odbacivanje njenih simptoma povezano s tim što je žena.

- Ono što sam naučila kroz to iskustvo je da se u medicinskom okruženju žene često jednostavno ne slušaju, posebno kada nemaju doktora - objasnila je ona.

Nakon što su otkrili da ima krvarenje u mozgu, doktori su zapravo mislili da Šeron ima samo jedan odsto šanse da preživi, ali na sreću spasili su joj život endovaskularnim uvijanjem.

Težak oporavak nakon moždanog udara

Posle moždanog udara njen oporavak nije bio nimalo lak.

Počela je da muca, teško je hodala i patila je od teške depresije. Zbog ovih problema počela je da se krije jer nije želela da ljudi znaju da joj se to dešava, uglavnom zato što je mislila da je više niko neće prihvatiti. Ali uprkos tome, odlučila je da je njeno stanje neće definisati.

- Mislim da se mnogi ljudi identifikuju sa svojom bolešću kao 'ja sam ova bolest'. Verujte, bolest ne može i ne sme postati vaš identitet. U mom slučaju, toliko mi je oduzeto. Izgubila sam starateljstvo nad detetom, izgubila sam karijeru i nisam mogala da radim. Prolazila sam kroz razvod, izgubila sam toliko toga i mogla sam da dozvolim da me sve to definiše. Ali morate ustati i reći: 'Dobro, to se dogodilo, šta sad? Od čega sam napravljena?'“, otkrila je glumica.

Njen moždani udar nije bio prvi put da je bila u sukobu sa medicinskim timom. Šeron je za Tajms 2021. godine rekla da je tokom uklanjanja benignih tumora 2001. godine hirurg uvećao njene grudi bez njenog pristanka. Kada se suočila sa njim, doktor joj je rekao da misli da će izgledati bolje sa većim grudima.

Uprkos svojim borbama, Šeron,kako je sama rekla, živi svoj najbolji život.

Takođe je rekla za "People" da je pronašla velnes rutinu koja podržava njeno zdravlje, što uključuje osam sati sna tokom noći kako ne bi imala napade.

Ovo su znaci medicinskog gaslightinga

Postoji nekoliko uobičajenih načina na koje dolazi do medicinskog gaslightinga, kada zdravstveni radnik:

Odbacuje pacijentove simptome i ne shvata njegovu zabrinutost ozbiljno

Ne sluša pacijenta i stalno prekida

Smeje se zabrinutosti svog pacijenta ili sugeriše da je ono što doživljava u njihova glava

Nedostaje empatiji ili osetljivosti na pacijentov bol ili zabrinutost

Krivi pacijenta za svoje stanje

Pripisuje uzrok medicinskog problema problemima mentalnog zdravlja.

Kako izbeći ovakvo medicinsko zanemarivanje?

Pronađite doktora kome verujete

Ako ikada osetite da vaš lekar odbacuje vaše simptome ili da vam prigovara, pronađite drugog lekara koji vas shvata ozbiljno, sluša i čini da se osećate prijatno u komunikaciji.

Povedite prijatelja ili člana porodice na pregled

Ako ste zabrinuti da vas lekar neće shvatiti ozbiljno ili da će vam biti postavljena pogrešna dijagnoza, dovedite prijatelja ili člana porodice na pregled. Ovo će osigurati da vam neko ko je upoznat sa vašim simptomima pomaže ako vaš lekar preispituje vaše simptome. Ova osoba takođe može da postavlja pitanja na koja možda niste pomislili i da se seti činjenica i saveta sa ispita koje ste možda propustili.

Zapišite pitanja i simptome

Da biste bili sigurni da su sve vaše brige rešene, dođite na pregled sa listom svih pitanja o kojima želite da razgovarate sa svojim lekarom. Takođe je dobra ideja da tokom pregleda pravite beleške na koje možete da se vratite kasnije, posebno ako postoji nešto što se pojavi tokom pregleda što biste možda želeli da nastavite.

Zatražite drugo mišljenje

Ako niste zadovoljni prvom dijagnozom koju dobijete, ne ustručavajte se da tražite drugo mišljenje. Ovo može biti posebno važno ako smatrate da bi lekar druge specijalnosti mogao bolje razumeti problem koji imate.

(kurir.rs/miss7zdrava.24sata.hr)