POBEDILA RAK, RODILA DETE DOK JE BILA U KOMI, A ONDA ČAK I OVO! Neverovatna priča hrabre Milice Petrović: Jedva sam izdržala

Ova mlada žena majka je troje dece, a trećeg se porođaja ne seća jer su je lekari porodili dok je bila u komi.

Nakon toga izborila se sa svim nedaćima terapijama, transplatacijom, dok nije pobedila kancer. Zatim se potpuno zdrava vratila svom poslu, nastavila da priprema meso u tegli i na tradicionalnoj manifestaciji “Gastro najzimnica” dobila nagradu za najbolju inovaciju.

Odmah je otkrila tajni recept "Čarolije u tegli" i to da je tajna u ljubavi.

- Ljubav je čarolija u svemu tome i dečja pomoć, meso, a ostatak kada probate - kaže Petrović sa osmehom.

Prednost ove zimnice je što može da se čuva gde god.

- Može da stoji u frižideru, podrumu, a najbolje je što može da se koristi za šta god želimo, od pasti do gulaša i to spremanje samo za pola sata - rekla je Petrović.

Ipak, pored "Čarolije u tegli", Petrović je uz podršku roditelja i porodice doživela ličnu čaroliju, i pobedila u onoj najtežoj borbi - životnoj. U osmom mesecu trudnoće otrkiven joj je maligni tumor, veličine bebine glave, koji joj je otežavao disanje. Doktori su je porodili dok je bila u komi.

- Teško je bilo, jedva sam izdržala, ali sam se borila. Svi su mi pomagali, od porodice čak i do svih na intenzivnoj nezi, odeljenja hematologije, ginekologije... Velika želja mi je bila da rodim i devojčicu, to mi je sve vreme bilo u glavi. Dva sina su me održala na intenzivnoj nezi i zbog njih i porodice nikada ne bih odustala. Prosto mi je neverovatno da je sve to iza mene, sada je kao bajka - rekla je Petrović.

