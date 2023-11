LEJDI GAGA O BOLOVIMA KOJI JOJ UNIŠTAVAJU ŽIVOT: Ovo je zbog traume, neizdrživo je kada počne da se širi celim telom

Otkako je u svom dokumentarcu, Five Foot Two, prvi put podelila svoje iskustvo sa fibromijalgijom, stanjem koje izaziva bolove u zglobovima i mišićima, Lejdi Gaga je u nekoliko intervjua otvoreno govorila o tome kako je hronična bolest uticala na nju a zbog koje je u tom trenutku morala da otkaže svoju turneju, piše CNBC.

U intervjuu sa Oprom Vinfri, Lejdi Gaga je podelila svoje traumatično iskustvo koje je doživela sa 19 godina nakon čega joj je ostala trauma koju nije prolazila na terapijama sa psihologom, i potom je počela da oseća nesnosne bolove.

- Sa 19 godina sam silovana i nakon toga, kao rezultat tog traumatičnog iskustva razvila sam PTSP-a (posttraumatski stresni poremećaj). Nisam imala nikoga da mi pomogogne da obradim u sebi tu traumu, ni terapeuta, ni psihijatra, ni lekara. Ubrzo nakon toga je počela moja karijera i krenula sam dosta da putujem i radim i do tada se nisam suočila sa onim što nosim u sebi. Onda sam odjednom, počela da osećam jak, hronični bol koji se širi celim telom.

Ljudi moraju da budu saosećajniji, hroničan bol nije šala

Kada je podelila problem koji je muči, na društvenim mrežama mnogi fanovi ostavljali su tada poruke ohrabrenja pevačici ali je bilo i onih koji su je optužili da izmišlja ili preuveličava svoj bol. Međutim, pacijenti sa fibromijalgijom kao i lekari, znaju da su hronični bol i nesposobnost ljudi sa ovim iskustvom suviše stvarni.

- Tako sam iritirana zbog ljudi koji ne veruju da je fibromijalgija stvarna. Ljudi moraju da budu saosećajniji. Hroničan bol nije šala. Svaki dan se budiš ne znajući kako ćeš se osećati. Za mene, a mislim i za mnoge druge, to je zaista ciklon anksioznosti, depresije, PTSP-a, traume i paničnog poremećaja, što sve stavlja nervni sistem u preopterećenje, a onda kao rezultat imate bol u nervima - rekla je Gaga za magazin Vogue.

Verujem da ljudi koji me gledaju misle kako je nemoguće da patim od bolova a da me vide kako igram i pevam foto: Shutterstock

Ovo priznanje je za mene oslobađajuće, bol je deo mene

Kroz saradnju sa svojim doktorima saznala je da fibromijalgija može biti tretirana i kroz brigu o mentalnom zdarvlju i terapije. Poznata pevačica i glumica želela je da na ovaj način, deleći svoje iskustvo sa bolešću, ohrabri ljude koji prilaze kroz isto stanje.

- Nadam se da će ljudi koji pate od hroničnog bola posle ovoga znati da nisu sami. Verujem da ljudi koji me gledaju misle kako je nemoguće da patim od bolova a da me vide kako igram i pevam. Međutim, želim da znaju da i ja prolazim kroz isto što i oni. Ovo je za mene oslobađajući osećaj, jer ne moram da se krijem iz straha da ću delovati kao slabić, to stanje je deo mene.

Pacijent oseća bol sa obe strane tela i u rukama i nogama foto: Shutterstock

Šta je fibromijalgija?

Fibromijalgija je bolest koju karakteriše dugotrajni, rasprostranjeni bol u mišićima i kostima, osetljivost pojedinih tačaka u mekim tkivima (u mišićima i tetivama) i izražena malaksalost i umor. Pacijenti osećaju bol, koji nema jasnu lokalizaciju, duboko u telu, u mišićima i kostima. Jačina bola je veoma subjektivna. Bol se oseća sa obe strane tela i u rukama i nogama. Pacijenti se žale da loše spavaju, a ujutru se bude bezvoljni i umorni, jer im san nije doneo osveženje i odmor.

Druga glavna tegoba je težak umor i malaksalost zbog čega je smanjena fizička sposobnost. Javljaju se i glavobolja i ukočenost, osećaj da je ruka ili noga utrnula i otečena, iako taj otok nije stvarno prisutan. Ovi simptomi izazivaju teskobu, potištenost.

Po svom karakteru bol je neprekidan i traje duže od 3 meseca. Istovremeno lekar pregledom otkriva da postoji osetljivost najmanje 11 od ukupno 18 tačaka na karakterističnim mestima na telu.

Glavni cilj u lečenju fibromijalgije je da se smanji napetost koju ova bolest izaziva kod bolesnika. Zato je važno da se i porodici objasni da iako je bol stvaran i jak, ne postoji nikakva teška reumatska bolest, niti postoji opasnost da dođe do oštećenja zglobova, piše portal Stetoskop.

(kurir.rs/cnbc.com/vogue.com/refinery29.com)