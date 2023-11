SA DIJABETESOM ŽIVIM 32 GODINE: Ova bolest od nas pravi slatke ali hrabre ljude koji stalno pomeraju granice

- Sa dijabetesom živim 32 godine, od pete godine života. Davne 1992. godine, kada mi je ovaj problem dijagnostikovan, nije postojala svest da dete može da dobije dijabetes, terapije su bile u potpunosti drugačije, kao i način edukacije i ishrane - priča Nevena.

Gledano iz današnje perspektive, kaže, imala je klasične simptome: gubitak težine, učestalo mokrenje i žeđ, slabiji imunitet i koncentraciju.

Strah nikada nije bio opcija

Seća se da je njenoj porodici bio šok kada su saznali da im dete boluje od neizlečive bolesti koja će je pratiti u stopu.

- Ipak, nakon detaljnih ispitivanja i perioda adaptacije moji roditelji su odlučili da se edukuju, da se ne plaše, da nauče sva pravila i svom detetu pruže najbolju moguću budućnost sa minimalnim posledicama, koje dijabetes nosi sa sobom. Moje mišljenje je da je ovo krucijalan momenat u porodici – borba i pozitivan stav. U periodu kada nije postojao internet, literatura prilagođena roditeljima čija deca imaju dijabetes ili razvijen sistem intenzivnih edukacija, morali su da se snalaze, budu uporni i istrajni, prenoseći taj stav i na mene.

Nisu se Nevenini roditelji sakrili od problema već su na njemu radili, čineći ga manje opasnim i bolje kontrolisanim.

- Danas je to moj slatki životni saputnik sa kojim sam prošla sve faze života i koji je od mene napravio jednog od mnogih slatkih heroja koji žive sa ovim problemom.

Život nije lak, al je sladak

Ne krije da život sa dijabetesom nije lak, ali ako se posvetite upoznavanju svog zdravstvenog problema, naučite i da vodite računa i spoznate svoje granice.

- Time ulažete u svoju kvalitetnu budućnost. Sa slatkim životnim saputnikom živimo 24 sata, svaki dan, svake nedelje, meseca, godine... S njim prolazimo kroz različite situacije, vremenske uslove, sport, letovanja, zimovanja, posao i on reaguje apsolutno na svaku od navedenih situacija.

foto: Privatna Arhiva

Nevena ističe da su psihička stabilnost, volja i pravi ljudi su jako važni u životu svake osobe, posebno osoba koja ima dijabetes.

- Važna je i kontrola krvnog pritiska, redovan pregled krvni slike, promena na očnom dnu (retinopatija) i promena u funkciji rada bubrega (nefropatija) jer to su najčešće kompikacije dijabetesa.

Mnogo mi znači podrška porodice i prijatelja

Podrška porodice i prijatelja ima neverovatno značajnu ulogu u adekvatnoj regulaciji. Normalno sam odrastala kao i sva druga deca, uz dodatne rituale i aktivnosti koje nameće ovaj zdravstveni problem.

Išla je u školu u kojoj su svi njeni drugari znali da ima dijabetes i to su normalno prihvatili.

- Završila sam fakultet i master studije, položila vožnju, putovala, izlazila, zaposlila se i radim posao u koji sam zaljubljena. Ruku na srce zaljubila sam se mnogo puta u više različitih stvari u životu (plivanje, zumba, sviranje tarabuke, višemesečni boravci u inosotranstvu, ples, rvanje...) i za svaku od ovih stvari sam verovala da mogu da ostvarim i budem dobra u tome.

foto: Privatna Arhiva

Verovala sam da mogu sve i tako je i bilo

Bez ikakvih ograničenja, ali sa odgovornošću odrasle osobe prema svom zdravstvenom problemu, Nevena pred sobom ima jasne korake koji uvek moraju biti prioritet - samokontrola, adekvatan način ishrane, reagovanje na promene.

- Verovala sam u sebe da mogu sve, ali to ne bih uspela da me moji roditelji i brat od malena nisu podržavali u svemu što sam želela da probam. To važi i za moje prijatelje.

Njena životna priča je, kako sama kaže, začinjena, dinamična i vesela.

- Zapravo, način na koji vi predstavite ovaj problem je način na koji će ga drugi prihvatiti i reagovati. Moja životna priča je slatka, dinamična, začinjena, vesela i hrabra. To od nas napravi dijabetes – hrabre, slatke ljude.

I baš tako - Nevena je danas slatka, hrabra mlada žena koja aktivno radi na edukaciji onih koji se suočavaju sa problemima koje nosi život sa dijabetesom. I ne odustaje, već stalno pomera sopstvene granice. U toj svakodnevnoj borbi njeno najjače oružje su osmeh i pozitivan stav.