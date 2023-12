OVA DEVOJKA IMA VIŠE OD 50 ALERGIJA NA HRANU: "Borba za život učinila me je posebnom, ali me nije zaustavila!"

Skoro sve što Mia Silverman jede može za nju biti smrtonosno, ali ona se ipak bori da živi normalnim životom, koliko je to moguće. Ova 20-godišnjakinja iz Bostona ima više od 50 alergija, i skoro sve mogu izazvati anafilaksiju, zbog čega je potrebno da uvek nosi EpiPen kako bi sprečila reakcije opasne po život - koje su se dešavale skoro svake nedelje kada je bila dete.

- Od samog rođenja borila sam se da svarim stvari poput mlečnih proizvoda, ali kada sam imala dve godine, moj tata je kući doneo kolače sa orasima. Grlo mi se odmah zatvorilo, celo telo mi je bilo puno osipa i povraćala sam - priseća se Mia, a prenosi NY Post.

Njena opsežna lista alergija uključuje alergije na ulje od kikirikija; orahe i njihova ulja, bademe, brazilske orahe, indijski orah, lešnike i makadamiju, sve semenke i njihova ulja, osim semena suncokreta, uključujući čia seme, laneno seme i susam, monosodijum glutamat, jaja, maslac, pavlaku.

- Teško je jesti ono što želim. Nekako sam primorana da jedem zdravo. Dakle, ako želim kinesku hranu, ne mogu da je jedem jer ima toliko susama u sebi. Uglavnom jedem celovitu hranu kao što su biftek i testenina. Čim počnem da jedem prerađenu hranu, tu počinju problemi - kaže Mia za Caters Njuz.

Ona je takođe alergična na svu ribu, kao i na sorte voća i povrća kao što su kivi, lubenica, mango, jabuke, breskve, kruške i trešnje. Na listi opasnih po život su i sočivo, leblebije i surutka.

Neke od ređih alergija od kojih pati su čokolada, kafa, šafran, određene boje za hranu, mleko, sir, tahini, zaatar, patlidžan, tikvice, crno vino i paprika.

- Bilo je tako strašno. Kada smo stigli u bolnicu, uradili su mi neke testove i otkrili da imam sve te druge alergije. Od tog trenutka, nastavila sam da razvijam alergije sve više - dodala je ona.

Zbog alergija se osećam odbačeno od okoline

Silverman je priznala da se često oseća "izopšteno“ jer joj alergije sprečavaju da izlazi u restorane i da se druži, posebno jer u svakom trenutku može da razvije novu alergiju.

- Zaista sam se mučila u školi i moje mentalno zdravlje je patilo. Suočila sam se sa mnogo maltretiranja sve do srednje škole - priznaje i dodaje: Sada sam bolje, ali kada sam bila dete, bilo je zaista teško - uvek sam se plašio da bi me sve što jedem moglo ubiti.

Njene teške alergije u detinjstvu dovele su do toga da se osećala gurnutom u stranu, maltretiranom i izostavljenom od strane dece u školi, što je uticalo na njeno mentalno zdravlje.

- Kada sam bio mlad, sedela sam za stolom bez kikirikija i niko nije hteo da sedi sa mnom, što je zaista bilo teško - priča Mia i dodaje - Mnoga deca bi me ismevala i zbijala šale o tome da mi dodaju orahe u hranu da vide šta će se desiti.

Normalan, sakodnevni život za Miu je veliki izazov

Takođe se borila da živi „normalnim“ životom, jer je morala da ide po restoranima i supermarketima koji ne odgovaraju njenim specifičnim potrebama.

- Opcije za pripremu hrane moje koje je moja mama imala kada sam bila dete bile su ograničene, ali ona voli izazove i odlična je kuvarica. Morala je da razgovara sa kuvarom pre nego što uopšte odemo u restoran, postojalo je toliko komunikacije koju je morala da uradi samo da bi bila sigurna da sam bezbedna - priča Mia.

Osećala sam se odbačeno i od članova porodice

Ona je odrasla osećajući se kao „autsajder“ i boreći se sa anksioznošću i depresijom.

- Svaki put kada bih otišla na žurku, morala sam da uzmem svoju hranu i svoj mali kolačić, što je strašno jer se osećaš kao da ne možeš da učestvuješ ni u čemu - priznala je.

Ali nisu samo vršnjaci činili da se oseća izostavljenom - i njena porodica je igrala ulogu.

- Mnogi članovi moje porodice su me isključivali jer su bili u neznanju o tome. Moja porodica svedočila je da sam doživeo anafilaksiju u restoranu i otišla u bolnicu, ali su bili ubeđeni da je ono kroz šta sam prošla izmišljeno u mojoj glavi - otkrila je ona.

Mia je probala više lekova i rekla kako njeni lekari sumnjaju da ima još uvek nedijagnostikovano autoimuno stanje.

- Vakcine koje su mi davali nisu ništa pomogle da se otarasim alergija, samo sam dobila potpuno nove - rekla je Mia i dodala - Svaki put kada moram da dobije EpiPen, to je tako bolno i traumatično. I nije u pitanju samo bo. TO na mene utiče tako da me oslabi i moram da provedem ceo dan u krevetu.

Međutim, ova hrabra devojka čini sve što može da živi punim životom iako ima dugačku listu alergija opasnih po život, pokušavajući da to svoje stanje maksimalno iskoristi.

- Sada koristim aplikaciju koja mi olakšava život. U nju samo ubeležite svoje alergije i ona onda pronalazi bezbednu hranu za vas. To je rešilo sve moje probleme - rekla je ona.

- Drago mi je što na ovaj način mogu da podižem svest o alergijama. To je nešto je nešto što nikada nisam imala dok sam odrastala. Zahvalna sam što sam uspela da pronađem pozitivno u nečemu što je bilo izuzetno negativno tokom mog odrastanja - zaključuje Mia.

