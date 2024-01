RAK NIJE SMRTNA PRESUDA: Bila sam vegan, istrčala polumataron a onda je stigla STRAŠNA DIJAGNOZA

Snežana (47) iz Pančeva strastveni je ljuditelj prirode, trčanja i zdravog načina života, na rutinskoj kontroli otkrila je rak dojke. Posle stanja šoka koje se desi svakoj osobi koja se nađe u toj situaciji, usledila su još dve dijagnoze, ali ova hrabra dama nema nameru da se preda. Snežana priča kako je izgledao period kada se prvi put suočila sa ovim saznanjem.

- U jednoj reči taj period otkrivanja dijagnoze za dijagnozom, u momentu kada se osećate da možete da pomerite planine, u punoj snazi i formi, odličnoj kondiciji mogu opisati kao TURBULENTNO. Sve dijagnoze sam otkrila redovnim pregledima sa jedne strane i vođena svojom intuicijom i odgovornim ponašanjem prema sebi, sa druge strane. Prvi pregled kod doktorke kod koje sam išla godinama unazad bila je sumnja na neku cistu ili nešto slično, uz njen savet “Hajde da pratimo, dođite za dva meseca. Mamografija je čista…"

Snežana je da ipo meseca pre dijagnoze istrčala ultramaratom po Jahorini od 26,5km foto: Privatna Arhiva

Bila sam u punoj formi, vegan, istrčala sam ultramataron

Međutim, Snežani nešto nije dalo mira i želela je da potraži i drugo mišljenje. Odlazi na jednu privatnu kliniku i tu joj doktor nakon pregleda izgovara: “Ovo mi se ne sviđa, ima treću dimenziju”. Nakon toga je zakazana biopsija i skener i dijagnoza je, nažalost, potvrđena.

- Dok doktor piše dijagnozu, ja se smeškam, on ostavlja olovku pogleda me u oči i kaže nešto u stilu “Ovo mi se nikada nije desilo, da saopštavam pacijentu da ima rak, a on se smeje i šali kao da sam mu rekao da je pokupio neki virus…Zanimljivo!” I meni beše zanimljivo, nekako strano i daleko. To se valjda uvek dešava nekom tamo, ko vodi ovakav ili onakav stil života, a ne meni u punoj formi koja je pre 2.5 meseca istrčala ultramaratom po Jahorini od 26,5km, vegan je, ne puši, ne pije i ne drogira se (osim knjigama :) ).

Oduvek je bila ljubitelj prirode i zdravog načina života foto: Privatna Arhiva

Na pregledu kod nutricioniste javlja se sumnja u novi problem

Snežana je rešila da preduzme sve što je u njenoj moći, da izmeni sve što bude potrebno jer je bila odlučna da iz ove bitke izlazi kao pobednik. U tom periodu, zakazuje terapije kod prihoterapeuta i pregled kod nutricioniste u nameri da dodatno unaredi svoju ishranu i prilagodi je novonastaloj situaciji. Na razgovoru sa nutricionistom, koja je pogledala i Snežaninu krvnu sliku, javlja se još jedna sumnja.

- Nutricionistkinja tada zaključuje “Ja bih da Vas ipak pregleda neki hematolog, pre nego što Vam dam plan ishrane, da znam šta da pojačam i kako da sastavim jelovnik”. Posle te rečenice sve se vraća na onu ubrzanu traku, operacija je pokazala da je u pitanju još jedan malignitet - zahvaćeni linfmni čvor i idem na još jednu operaciju, hematolog zaključuje “sumnja na plazma proliferativno oboljenje." Bilo je potrebno uraditi dodatne analize…. – priča Snežana.

Radila je dodatne analize, neke su čak poslate i za inostranstvo pa je na rezultate Snežana čekala čitavih mesec dana u neizvestnosti.

- Kako šta stiže i kako ukucam na internetnu da proverim o čemu se radi, on me uputi na neku čudnu reč – multipli mijelom! Ukucam da vidim šta je to (nije melanom, nije multipla skleroza, ali neka čudna kombinacija reči) i ne sviđa mi se ono što nalazim kao odgovor – rak koštane srži! Uf, tada se više ne smejem, malo mi klecaju noge.

Sećam se bila sam sama tada kod kuće i pustila sam suzu neku (rekla mi je moja psihoterapeutkinja kao savet koji treba da primenjujem da ništa više u sebi ne zadržavam, da ne gutam, da ispoljim – i ja je poslušala, lepo se isplakala). A nakon što sam obrisala suze, još jednom sam donela odluku – pobeđujem i ovo! Nema povlačenja, nema predaje!

Zbog hemioterapije koju je primala za multipli mijelom, morala je da ponovo unese izmene u svoju ishranu. foto: Privatna Arhiva

Kao posledicu terapija i izmene načina ishrane dobila sam 18 kilograma

Snežana je svoju svakodnevnicu uskladila sa bolešću i terapijama koje i dalje prima. Ali jedno joj je najvažnje - prati i sluša šta joj telo poručuje. Rekreativno se bavila sportom od najmlađeg uzrasta, dve godine pre bolesti bila je vegan, i kaže da je oduvek imala zdrave životne navike. Međutim, zbog hemioterapije koju je primala za multipli mijelom, morala je da ponovo unese izmene u svoju ishranu.

- Kada sam krenula sa hemoterapijama za multipli mijelom, savet lekara je bio da mora da se unosi raznovrsna hrana, nikako bez mesa – logika i argumenti koji su mi dati deluju zdravorazumski (hemoterapija uništava ćelije, osnovni gradivni element ćelije su proteini, glavni proteini koje ja kao vegan unosim su mahunarke koje su teške i treba ih izbegavati u momentu kada vam hemioterapija oštećuje sluzokožu želuca, dakle unesi meso, jaja, mlečne proizvode). Postajem svaštojed, kreću i kortikosteroidi kao deo terapije. Kao rezultat dolazi katastrofa za 4 meseca, dobijam 18kg, ne prepoznajem svoje telo.Tek tada počinjem da se osećam bolesno, 8 meseci od prve dijagnoze. Tada kreću i nus pojave svih tih terapija, telo se promenilo do neprepoznatljivosti, učim da se nosim sa tim, nije mi sve jedno, ali ponovo pronalazim snagu i nastavljam borbu koja i dalje traje…

Zdrave navike koje sam imala pomogle su mi da se borim

Snežana smatra da su upravo zdrave navike doprinele da bolest otkrije u ranoj fazi.

- Te navike su mi pomogle da se lakše izborim sa svim efektima terapija koje sam u prethodnom periodu prošla. To je bila moja prednost, a bolest ne pravi razliku, uglavnom. Svakome može da se “desi” samo je pitanje kako ćete se izboriti sa njom i da li ćete, a zdravo telo o kojem ste pre bolesti vi vodili računa će vas štititi i vratiti vam svu pažnju koju ste mu pružali ranije.

Ovu hrabru damu kroz zdravstvene borbe vodi jak karakter, disciplina i vera, ali i podrška bliskih ljudi i porodice koji joj, kako kaže, pomažu da se njen jak karakter još više pojača i ustostruči.

- Kroz ovako velike životne izazove očiste vam se vidici, nekako otpadnu svi oni koji treba da otpadnu, ali dođu oni koji su pozvani da dođu i u vreme kada su vam na vašem putu najviše potrebni i to je jedna sjajna stvar koju sam od ove bolesti naučila.

Udruženje "koračajmo zajedno" trudi se da unapredi kvalitet života svih pacijenata i članova njihovih porodica foto: Privatna Arhiva

Kroz udruženje "Koračajmo zajedno" unapređujemo kvalitet života obolelih

Snežana je i predsednica Udruženja obolelih od multiplog mijeloma Srbije.

- Ovo naše Udruženja je jedna velika porodica. Imamo viber grupu sa preko 130 članova i svakim danom se širi ta zajednica. Toliko podrške, razumevanja i saveta niko od nas ponaosob ne bi dobio od konzilijuma lekara i skupa svih prijatelja koje ima. Nikada vas ne može razumeti u potpunosti neko ko nije hodao vašim cipelama, ma koliko razumevanja i ljubavi imamo u sebi. Slogan našeg Udruženja je “Koračajmo zajedno” i upravo je u njemu sublimirana naša misija, vizija i cilj. Imamo mnogo aktivnosti kojima se trudimo da unapredimo kvalitet života svih pacijenata i članova njihovih porodica, jer nije važno koliko živiš već kakav kvalitet života imaš.

Snežana je poslala snažnu podržku i ohrabrenje ljudima koji prolaze kroz sličnu situaciju. A uvek prvo savetuje preventivu i redovne kontrole.

- Prvo - preventiva, redovna kontrola, medicinska kultura kako ja to zovem, vam spašava glavu u 99.9% slučajeva jer se bolest otkriva na vreme i rak uz savremene metode lečenja postaje hronično oboljenje, a ne smrtna presuda. Drugo - okružite se ljudima koji vas pune energijom, odbacite sve one koji vas prazne takozvane energetske vampire.

Nemate luksuz da se nervirate zbog saobraćaja, politike, drskog tinejdžera u kući ili bahatog komšije, a imate svo pravo i obavezu da se osmehnete sebi svakog dana kada prođete pored ogledala i kažete onako šeretski “možeš ti to lutko, i HOĆEŠ što je još bitnije!” i sa tim osmehom nastavite u dan, nema šanse da ne pobedite!

Snežana se sprema da svoju priču pretoči i u knjigu foto: Privatna Arhiva

Niko nema tapiju na život, zato uživajte u svakodnevici

Snežana počinje i pisanje knjige u kojoj će podeliti priču o svom puti i borbi.

- Ja sam svoju bolest prigrilila kao blagoslov i rešila da od nje napravim priču vrednu življenja, kroz nju sam otkrila životnu svrhu i misiju ma kako to čudno zvučalo. Kada shvatite da niko nema tapiju na život, da niko od nas, niko od onih koji čitaju ove redove ne zna do kada i koliko će živeti, bilo da se oseća najzdravije i u punoj je snazi ili ima million dijagnoza, život je putovanje i trudite se da uživate u njemu jer sreća nije u cilju, već u samom putu u momentima svakodnevice, a ne nekoj paradi na kraju nečega…Kad se svetla pogase budite spremni da kažete “e ovo je bio život vredan življenja”, svaki njegov momenat.

Olivera Marković

