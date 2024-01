ISPOVEST MAJKE HRABROST IZ BIJELJINE: Želim da zagrlim Lidiju koja živi s jetrom moje Lejle, one su kao bliznakinje

Lidija Stojanović (35) iz Beograda već šest godina živi sa jetrom koju je dobila od Lejle Emšija (20) iz Bijeljine, a koja je iznenada preminula nakon što joj u januru 2018. pukla aneurizma u mozgu.

Od dana kada se nakon operacije probudila iz anestezije Lidija je želela da upozna porodicu svoje donorke i da im kaže „hvala“ što su u najtežem trenutku u svom životu smogli snage da daju saglasnost da se organi njihove ćerke daju nekom kome su bili najpotrebniji.

Uzalud je potom tragala, sve dok joj se u junu prošle godine nije javila Lejlina majka – Fatima Emšija, koja je juče smogla snage da za Kurir ispriča šta se desilo tog kobnog dana kada je Lejli iznenada pozlilo, kako je saznala da je baš Lidija dobila jetru njene ćerke, i koliko silno želi da uskoro zagrli devojku kroz koju njena Lejla i dalje živi.

„Mama, jako me boli glava, koči mi se vrat“

Ništa tog 18. januara nije ukazivalo na strašnu tragediju koja će se desiti u domu porodice Emšija iz Bijeljine. Njihova dvadesetogodišnja ćerka Lejla, studentkinja Odseka žurnalistike u Tuzli, spremala se za venčanje svoje sestre od tetke, bila je nasmejana i srećna. Mučilo je samo malo što je zbog slavlja odgodila ispit, ali nije želela da propusti tako važan dan u sestrinom životu.

- Nakon što je u opštini obavljeno građansko venčanje, Lejla je došla kući da se odmori i spremi za večernju žurku, gde je tebalo da se okupe mladi i nastave slavlje. Donela sam joj da jede, sve je bilo uobičajeno, a onda mi se odjednom požalila: „Mama, jako me boli glava, koči mi se vrat“, rekla mi je. Pomislila sam da je oprala kosu, pa onda mokre glave izašla napolje. Ali bol nije prestajala, bila je sve jača – priča Fatima Emšija.

Lejla sa porodicom foto: Privatna Arhiva

Tada je shvatila da moraju kod lekara, i odmah je pozvala supruga, pa taksi koji ih je odvezao u bijeljinsku bolnicu.

- Kada smo smo ulazili u taksi Lejla je već jedva hodala. U Hitnu službu su je uvezli na kolicima, i dok su joj radili pregled, ona je pala u komu. Urađen joj je CT, rekli su nam da je u pitanju aneurizma, i da je Lejla imala izliv krvi u mozak. Suprug je pitao lekare da li mogu da je prebace u Beograd, i oni su pristali.

„Nije dobro, mozak pliva u krvi“

I krenuli su za Beograd...

Lejla u komi, u kolima Hitne pomoći, a Fatima automobilom, sa Lejlinom sestrom Alisom i njenim mužem.

- Ispred Urgentnog centra u Beogradu čekao nas je naš rođak Dragan koji nam je rekao da su Lejlu već pregledali, da je u lošem stanju. Seli smo da sačekamo, izašao je doktor i rekao nam da Lejlin mozak pliva u krvi, da joj je pukla aneurizma i da nema spasa. Nije okolišao niti nam je davao lažnu nadu, bio je direktan. Pitala sam da li mogu da je vidim, pustili su me.

Moja Lejla bi zaveštala svoje organe

Sutradan kada je Fatima otišla u bolnicu doktorka joj je polako, biranim rečima rekla da je Lejla živa samo zahvaljujući aparatima na koje je priključena. Lekari su potom Fatimi rekli da su Lejlina jetra i jedan bubreg presađeni onima kojima su bili najpotrebniji, ali da srce nije moglo jer je ona dugo bila na aparatima.

- U tom trenutku samo sam želala da se spasi nečiji život. Ali kako je vreme prolazilo često sam razmišljala o tome ko su ljudi koji su dobili Lejlinu jetru i bubreg. Osetila sam da je i moj suprug to želeo da zna. A onda mi je rođak rekao da je video na TV – u da je devojka iz Beograda dobila jetru baš te noći kada je moja Lejla umrla. Počela sam da pretražujem po internetu i izašlo mi je Lidijino ime. Zamolila sam Bojanu, ćerku Lejlinog kuma da mi pomogne, ona se javila Lidiji na Instargamu, rekla joj je o čemu se radi, i Lidija joj je dala broj telefona. Prvo sam joj poslala poruku, a onda smo se čule.

Fatima je bila ponosna na svoju jedinicu foto: Privatna arhiva

Suze su tekle kao reka

Fatima kaže da nikada neće zaboraviti taj prvi razgovor sa Lidijom, koji se desio u junu prošle godine.

- Bilo je jako emotivno, trudile smo se i Lidija i ja da pričamo normalno, ali smo na kraju obe plakale. Tek kada smo se sledeći put čule osetila sam neku lakoću jer je spašen jedan mladi život. Mislim da je to nešto najveće što čovek može da uradi. Ne volim ni da čujem priče gde se neko poziva na to kako to nije dozvoljeno prema nekim religijama. Zašto je greh ako neko spasi nečiji život? To su gluposti.

Lejla i Lidija su kao bliznakinje

„Lidija je toliko slična mojoj Lejli. Svaki put kad se čujemo iznova otkrivam koliko istih osobina imaju, kao da su sestre bliznakinje“

Fatima ne krije koliko joj je drago što je baš Lidija dobila jetru njene ćerke jer ona jako podseća na Lejlu.

- Lidija je toliko slična mojoj Lejli. Svaki put kad se čujemo iznova otkrivam koliko istih osobina imaju, kao da su sestre bliznakinje. Ne mogu da vam objasnim taj osećaj olakšanja kada znam da Lidija živi i da deo moje Lejle tako i dalje živi. Jedva čekam da Lidija dođe u Bijeljinu, da je čvrsto zagrlim.

Lidija se razbolela kada je imala samo 11 godina, a dijagnoza je bila - autoimuni hepatitis. Od tog trenutka znala je surovu istinu - transplantacija jetre za nju je bila jedina šansa da preživi.

Lejlina fotografija na fakultetu u Tuzli foto: Privatna Arhiva

Lejla je bila studentkinja Odseka za žurnalistiku u Tuzli, a svi koji su je poznavali kažu da je bila pametna, lepa i ambiciozna devojka. Sanjala je da postane dobar novinar, imala je milion snova i planova koje je prerana smrt, nažalost, prekinula.

foto: Kurir

Ne propustite danas novi broj magazina Stil

Kako živeti u braku nakon prevare: Ovaj proces je bolan, spor i nije lak, ali je moguć. Prvo se treba rešiti besa i ogorčenosti, a onda, uz mnogo strpljenja i iskrenog razgovora s partnerom, ponovo izgraditi izgubljeno poverenje

Kristina Radenković: Moja deca i ne znaju šta radim, niti na to obraćaju pažnju. Kod nas u kući ne negujemo kult ličnosti, naprotiv, živimo daleko od svetala reflektora

foto: Promo

Nose se bunde od veštačkog krzna: Dugačke ili kratke, izgledaju odlično, a njihova popularnost je trenutno na vrhuncu

Osvežite dečju sobu: Napravite promene bez previše ulaganja

foto: Promo

Ne propustite novi broj magazna Stil!