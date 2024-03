Baka Desa je napunila 100 godina: Mnogo rada, srećan brak i umerena ishrana su moj recept za dugovečnost

Desanka Jevremović ili baka Desa kako je svi zovu, rođena je u selu Kušiljevu, u opštini Svilajnac 14. januara 1924. godine, i najstarija je osoba na teritoriji opštine Svilajnac.

Vršnjakinja je glumaca Marlonda Branda i Miodraga Petrovića Čkalje. Kaže da se tajna njene dugovečnosti krije u neprekidnom radu, srećnom braku u kome je provela 70 godina, umerenosti, velikoj porodici, optimizmu, druženju, redovnom vežbanju i zdravoj ishrani.

- Meso je na trpezi bilo samo nedeljom, i ja sam se uvek u mnogobrojnoj porodici poslednja služila, jela bih ono što je preostalo. Dok sam radila na njivi, ili obavljala kućne poslove uvek sam pevala. Nije bilo pevača narodne muzike kome nisam znala ime, kako ja, tako i moj suprug - priča baka Desa.

U srećnom braku sam bila 70 godina

Odrasla je u velikoj, siromašnoj, seoskoj porodici. Oduvek je mnogo radila, nije bilo vremena za predah. Udala se u teškim posleratnim godinama, i živela u porodici gde su bile tri zaove, koje su se kasnije udale. Ona kaže za sebe da se kasno udala, tek sa 23 godine, ali iz velike ljubavi.

- Imala sam dobar brak, poštovali smo jedan drugog. U braku sam bila punih 70 godina. Izrodili smo troje dece u slozi i ljubavi.

Baka Desa sa ćerkom Bisom i unucima foto: Privatna Arhiva

Sećam se recitacija i detalja o banovinama Kraljevine Jugoslavije

Žao joj je što ima samo četiri razreda osnovne škole, jer je bila najbolja učenica.

- Mogu i sada da ispričam sve što sam tada naučila. Sećam se recitacija i detalja o banovinama Kraljevine Jugoslavije. Pošto nisam bila u mogućnosti da se školujem mnogo sam ponosna na obrazovanje svoje dece, sinova inženjera Ratomira i Tomislava, pedijatra, i ćerke doktorke primarijusa Biserke, kao i na obrazovanje svojih unučića i praunuka.

Do pre nekoliko godina, kaže, radila je u njivi i u bašti, a gajila je i živinu.

- Znala sam samo za rad. Sada sam to kretanje zamenila vežbama, i po prvi put počela da treniram, samostalno i svakodnevno, onako kako mi je pokazala unuka Milica.

Umerenost zdravlje čuva Savetuje svima da sporije i umerenije jedu, jer i u tome leži zlatni ključ dugovečnosti. Kažu da sve ljude rođene početkom godine krasi snažna ambicija i ozbiljnost, pa tako i nju. Uvek se trudila kako bi u životu postigla nešto više za sebe i svoju porodicu, a i danas je najsrećnija kada može nešto novo da nauči.

Uz Slagalicu "treniram" mozak

Veruje da ne može da se trenira samo telo, već i mozak, pa gledanje "Slagalice" u 19 sati gotovo da nikad nije propustila za 30 godina koliko se emituje ova emisija.

- Obožavam „Slagalicu“, a u slobodno vreme najviše volim da igram „tablić“. Nekada je to bilo u moje slobodno vreme, a sad je u slobodno vreme komšinice i porodice, ali to je za njihovo dobro da i one vežbaju mozak.

Baka Desanka računa jednako brzo kao ranije, jedino što se promenilo jeste veličina karata s kojima igra.

- Neophodne su mi veće karte zbog oslabljenog vida.

foto: Privatna Arhiva

Nekada je baka Desanka pevala uvek kad nešto radi. Otkako je pre dve godine preminuo njen najstariji sin Ratomir - nema više snage za pesmu, ali voli da recituje.

Kaže baka Desanka da je leče njena deca.

- Čak je i moj najstariji sin koji je inženjer oživljavao svog oca. Izašao je iz kola i video oca kako leži u dvorištu. Preskočio je ogradu i oživljavao ga. Kada je otac počeo da diše i osvestio se, zvao je brata koji je došao i uključio mi infuziju sa lekovima.

Sada baka Desa živi kod ćerke Bise u Beogradu.

- Moja Bisa je lekar specijalista opšte medicine, primarijus. Njeni na poslu kada sam napunila 100 godina, kazali da 101 godina pripada pedijatrijskoj službi. Ali i tu nema problema unuk i njegova supruga su dečiji lekari, a i moj sin. Unuka koja je logoped, da mi lek, izmasira i meni bude bolje dok dođe ćerka. Najviše mi život produžavaju uspesi moje familije. Moje srce se uveća i bolje radi kad vidim unuka Marka na televiziji, gde prikazuju njegov zapažen rad,ili ćerku Biserku koja daje savete o zdravlju.

Baka Desa sa unukom foto: Privatna Arhiva

U Desinoj porodici se svi bave humanitarnim radom, svima hoce da pomognu, ponosna sam i na svog unuka Novicu koji je preko 40 puta dao krv.

- Velika radost su mi četvoro unučadi i troje praunučadi. Najstariji praunuk ima 25 godina i završio je Rudarsko-geološki fakultet, praunuka je profesor japanskog. Volim kad se okupimo, tada mi je puno srce. Oželela bih svima svoje godine u dobrom zdravlju i lepom raspoloženju. Svima koji su došli na mi čestitaju 100 i rođendan, poželela sam da slavi 120 i rođendan, a bilo ih je mnogo. Dosta ljudi je želelo da dođe, jer im se po prvi put ukazala prilika da nekom dođu na 100 i rođendan.

- Danas se lakše i bolje živi, samo ljudi to ne umeju da koriste. Sada imaju mašine za sve, mi smo sve radili na ruke. Ljudi stalno žele nešto više i zato se nerviraju. Ručak ne umeju da spreme bez mesa, i to za kratko vreme da spreme što brže i što je još mnogo gore, što pre pojedu. Hrana mora biti spremljena sa puno ljubavi, i sa još više ljubavi uživati u ručku, savetuje baka Desa.