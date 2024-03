Rak dojke sam otkrila dok sam dojila moju Mariju: Idite redovno na preglede, bolest se dešava i mladim ženama

– Dok sam masirala dojke i pripremala se za dojenje još u porodilištu sam primetila da imam kvržice po celoj dojci, da je jedna čvršća i da mi iz nje teže izlazi mleko. Imala sam jake bolove u desnoj dojci, i krv mi je išla iz nje pred izlazak iz bolnice dok bih dojila bebu. Sestre za laktaciju su govorile da je to normalno, ja sam se oslonila na njih i otišla sam kući – priča Ivana.

Bol je postajao neizdrživ

Kod kuće se Ivanino zdravstveno stanje pogoršavalo iz dana u dan. Na dojkama su se ubrzo pojavile ragade, pa je dojenje, i pored želje, predstavljalo pravu muku.

Shvativši da nije dobro, a zbog sve jačih bolova i kvržice koja je rasla, nakon 10 meseci otišla je na ultrazvučni pregled dojke.

– Na pregledu saznajem da imam dve senke koje su najverovatnije tumori dojke i da je potrebno da se hitno obratim onkohirurgu.

Usledio je najmučniji period u Ivaninom životu...

Dijagnoza dva maligna tumora dojke, sumorne bolničke sobe, strah, iščekivanje, operacija...

I milion pitanja "zašto, zašto, zašto?" Stalno je mislila na Marijine oči i plašila je mogućnost da njena ćerka odrasta bez majke.

- Imala sam sreće da me na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije operišu najbolji stručnjaci. Mnogo sam im zahvalna za sve što su učinili za mene i što moja Marija i dalje ima majku.

Ivani je dojka odsečena. Bila je tada puna mleka. Potom je dugo oticala... Bilo je na njenom putu izlečenja još mnogo komplikacija, bola, prepreka, ali ona je sve izdržala stoički. Ali imala je snažan, najsnažniji motiv - svoju Mariju, supruga i još mnogo ljudi koji je vole, i koji su joj davali podršku.

Ivani je ćerka Marija bila najveći motiv da se bori foto: Privatna Arhiva

Nemoj da trpiš i da gutaš knedle

Nakon svega Ivana je zdrava i nasmejana žena. Naučila je, kaže, da napravi prioritete u svom životu, i da na stvari koje su je nekada mnogo bolele i izbacivale iz koloseka, sada gleda mnogo pozitivnije. Danas, na Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, želi da pošalje snažnu poruku ženama u Srbiji:

- Budi nežnija prema svome telu, slušaj šta ti govori intuicija. Ti si žena, za tebe se podrazumeva sve, ali ti nemoj samu sebe podrazumevati. Nemoj da trpiš i da gutaš knedle, i da se iscrpljuješ bez pauze. Plači kad ti se plače i smej se mnogo više čak i kad ti kažu da si preglasna. Jedi obavezno na vreme! Kad si žedna i gladna napravi pauzu, diši duboko i uspori malo. Živi. Idi svake godine na preventivne preglede i ne gubi veru čak ni kada čuješ loše vesti.

foto: Privatna Arhiva

Ivanin savet je da nikada ne pristajete na sledeće izjave: Maaaa, vi ste mladi.

Nije to ništa.

Sigurno trebaš da dobiješ menstruaciju, pa ti je zato tako.

Nemamo termin.

Krvna slika je dobra, nije vam ništa.

Ako ti osećaš da nešto nije uredu onda budi sigurna da je tako! Nema odustajanja.

Svim ženama savetujem isto - da budu zahvalne na svom zdravlju i da ga redovno kontrolišu i prate jer, eto, i mi mlađe smo ugrožene, ne postoji starosna granica kada je rak dojke u pitanju, kaže Ivana.

- Baš ove prethodne rečenice su me sprečile da na vreme otkrijem da postoji u meni nešto što može da me ubije, i to baš u trenutku kada sam postala majka jedne devojčice, buduće žene. Nije to bilo "ništa" nego ni manje ni više - rak dojke. Ali zahvaljujući mojoj tvrdoglavosti, i tome što sam ignorisala rečenice iz saveta koje sam navela - preživela sam! U ove tri godine pakla sam naučila da stvorim sebi raj, i da se kao žena uvek borim. Oprostila sam svima, pa i samoj sebi, i sada znanje koje imam želim da prenesem svojoj ćerki. Veru sam ponovo pronašla, uz Božiju pomoć i snagu, sada sam zahvalna na svakom novom danu. Svim ženama savetujem isto - da budu zahvalne na svom zdravlju i da ga redovno kontrolišu i prate jer, eto, i mi mlađe smo ugrožene, ne postoji starosna granica kada je rak dojke u pitanju.

Violeta Nedeljković

