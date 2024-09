Nedostatak SMN1 gena gena uzrok spinalne mišićne atrofije , koja je broj jedan genetski ubica dece do dve godine starosti . Oboljenje se manifestuje postepenim, ali progresivnim gubitkom osnovnih životnih funkcija, kao što su disanje, gutanje, varenje hrane i hodanje. Srećom, ne utiče na mozak i kognitivne funkcije, naprotiv, oboleli su često natprosečne inteligencije i veoma druželjubivi.

- Prvi simptomi bolesti kod Lare su se pojavili sa devet meseci, kada je počela motorički da nazaduje. Sa godinu dana dobili smo dijagnozu. "Vaše dete boluje od teške i neizlečive bolesti, spinalna mišićna atrofija tip 2". Nikada do tada nismo čuli za tu bolest , ni generacijama unazad u suprugovoj i mojoj familiji nije bilo nikoga sa ovom bolešću - objašnjava ova hrabra majka.

Uskoro su saznali da je najmanji problem to što neće moći da hoda . Prvih nekoliko godina njenog života proveli su u bolnicama.

Privatna Arhiva Svaka prehlada dovodila je do upale pluća

- Svaka prehlada dovodila je do upale pluća , atelektaze plućnog krila, boravila je dva puta i na intenzivnoj nezi ... Vremenom smo nabavili sve aparate koji su neophodni za svakodnevni život. Fizikalne terapije i terapije održavanja pluća su postale Larina svakodnevica.

- Tog dana, kada je Lara zaspala, počela sam da zamišljam njen DNK kod i kako se gen regeneriše . Morala sam da se nadam i da verujem da će se desiti čudo, jer je to bio moj način da preživim i ostanem zdrava za nju i porodicu. Rešila sam da ignorišem rečenicu "Leka nema" . Nakon nekoliko meseci, suprug mi je u neverici pokazao video na Jutjubu. Roditelji devojčice sa SMA tip 1 iz SAD-a govorili su o studijskom lečenju njihove ćerke. Tada sam znala da će i Lara jednog dana dobiti tu terapiju - otkriva.

- Kad smo kod školovanja, moram da izrazim veliku zahvalnost i pomenem za nas jako važnu stvar, da smo od prvog dana pa sve do danas, kada ide u četvrti razred, imali veliku podršku naše učiteljice Zlate Manžuković, direktorke škole "Dositej Obradović" u Smederevu Dijane Ćetković, administrativne radnice Slavice Panić, kao i celog nastavničkog veća i bukvalno svih zaposlenih u školi. Bez njihove svakodnevne podrške i pomoći, Lara Eva ne bi mogla redovno da pohađa školu – naglašava i dodaje:

- Mi imamo i starijeg sina, koji ima 13 godina. Vuk nam je od malih nogu oko Lare bio velika podrška. Veoma su vezani i uvek je tu za Laru, on je, što bi se reklo, desna ruka nama, a Lari je on i ruke i noge, i sve što ona ne može sama da dohvati ili uradi, Vuk pomaže. A opet i on živi životom jednog školarca, trinaestogodišnjaka, sa svim dečačkim željama i potrebama, samo što eto, SMA utiče i na njegovu svakodnevnicu. Za sada dobro izlazi na kraj sa "retkom" mlađom sestrom.