Atopijski dermatitis ili ekcem se Anastasiji Blagić pojavio veoma rano u detinjstvu, jer je, kaže, genetski predodređena za to. Tokom srednje škole stanje se značajno pogoršalo.

- Koža mi je bila suva, kapci su mi pucali do te mere da nisam mogla u potpunosti da otvorim oči . Osip se širio po celom telu , najčešće na pregibima - kolenima i laktovima , ali je ponekad cela koža postajala zadebljana (lihenifikovana) - kaže Anastasija, objašnjavajući kako je počela da koristi kortikosteroide.

- Moj proces izlečenja od zavisnosti, prihvatanje iste, ali i najveća borba, počela je kada sam ugledala video o tome šta može da izazove "krema" koju sam koristila. Od tog trenutka, "krema" prestaje da bude "krema" i postaje kortikosteroid , jer to sve vreme i jeste . Kada sam odgledala taj video, shvatila sam da ne koristim kortikosteroide pravilno, i moja prva reakcija bila je: “Nikada ne smem da prestanem, ne želim da mi se ovo desi, samo ću ih koristiti do kraja života” - otkriva.

U tom trenutku "kreme" koristi sve češće, jer ih " njena koža sve više traži i nikad ih nije sita ". Razmišlja o videu koji je odgledala pre par meseci, istražuje. Dvadeset šestog marta 2023. godine naglo prestaje sa kortikosteriodima, što dovodi do "rebound" efekta, odnosno pogoršanja simptoma, jer ovakva terapija ne sme naglo da se prekida .

- Počinjem borbu sa ogromnim strahom, strahom koji raste svakog dana. Prestajem da spavam. Sedim čitave noći ispred ogledala i motrim. Stražarim nad sopstvenom kožom. Čekam promene, plašim ih se, bole me, ali ih čekam. Čekam ih jer ne dozvoljavam da me bilo šta iznenadi. Šest meseci nisam spavala. Šest meseci sam plakala. Šest meseci me je baka previjala. Šest meseci je i ona plakala. Šest meseci sam vrištala. Šest meseci sam želela da nestanem. Prva tri meseca su bila najgora. Moja koža je svakog dana zadobijala nove rane koje su onemogućavale svaku dnevnu aktivnost. U tom periodu, izgubljena vera pretvorila se u bespomoćnost, a pitanja poput "Zašto baš ja?" bila su prisutna u svakom trenutku. Međutim, shvatila sam da odgovor leži upravo u tom pitanju: “Da, baš ja.” Ja, jer je ovo moj životni put. Moj zadatak je da osetim ovu bol, ovu nemoć kako bih mogla da je razumem. Takođe, da razumem druge i pomognem im. Od tog dana, moja molitva se jače čula, a vera postajala je bistrija iz sekunde u sekundu.