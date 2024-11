Anđeli Trajković (29) iz Beograda dijabetes je dijagnostikovan kada je imala osam godina. Nije dozvolila da joj to bude prepreka da uradi sve što je poželela - završi fakultet, bavi se folklorom, postane mama...Sada želi da pošalje snažnu poruku kako nijedna žena u Srbiji na porođaju ne bi doživela pakao kroz koji je ona morala da prođe.

Slušaj vest

- Završila sam Srednju turističku školu, a zatim i osnovne akademske studije na Univerzitetu Singidunum, Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment i IMC Kremsu. Sa dijabetesom tip 1 živim 21 godinu, od oktobra 2003. godine. Dugogodišnji sam aktivista Udruženja za borbu protiv dijabetesa grada Beograda ”Plavi krug”, kao i Dijabetološkog Saveza Srbije. Bavim se folklorom od 2000. godine. Učitelj sam igranja, aktivno igram u Umetničkom centru ”Talija” iz Beograda, i već nekoliko godina sam angažovana na održavanju i čuvanju nošnje našeg ansambla. Od decembra 2022. godine sam mama dečaka Filipa.



Dijagnostikovanje i lečenje

- Dijabetes tip 1 dijagnostikovan mi je oktobra 2003. godine, kada sam imala osam godina. O dijabetesu se u mojoj porodici nije znalo. Sve je počelo kada sam se kao dete inficirala virusom, koji mi je oborio imunitet. Ubrzo su se razvili i standardni simptomi dijabetesa tip 1 - učestala žeđ, mokrenje i gubitak telesne težine u kratkom vremenskom periodu. Bila sam mala kada mi je dijagnostikovan dijabetes, ali sam u tom trenutku bila svesna svega onoga što on sa sobom nosi.

Od trenutka kada joj je dijagnostikovan dijabetes tip 1 Anđela je na terapiji insulinom.

- Do 2012. godine bila sam na terapiji insulinskim analozima u vidu injekcije, a od 2012. godine sam na terapiji spoljnom portabilnom insulinskom pumpom koja mi je promenila zivot. Pored insulinske pumpe koristim i senzore za kontinuirano merenje nivoa šećera u krvi. Takođe, koristim i aparat za merenje nivoa šećera u krvi.

Kristina Stojanović (@kristinas_photo_studio) Anđela Trajković: Ceo 9. mesec trudnoće sam ležala na odeljenju Patologija trudnoće kako bi mogli svakodnevno da me prate do samog porođaja.

Svetski dan borbe protiv dijabetesa obeležava se 14. novembra, na dan kada je rođen Frederik Banting, naučnik koji je sa Čarls Bestom 1922. godine otkrio insulin.

Diskriminacija

- Od samog početka bila sam svesna svoje bolesti i prihvatila sam je pozitivnog stava, iako sam u osnovnoj školi zbog nje doživljavala diskriminaciju kako od učenika, tako i od nastavnika i direktora škole. Uzrok svega toga bio je manjak edukacije, ne samo unutar moje škole, već na nivou čitave nacije. Tada nisu postojala udruženja koja su širila svest o dijabetesu, nije se o tome pričalo, niti se mnogo znalo.

FotoMarko Sladoljev Anđela se aktivno bavi folklorom od 2000. godine

Podrška

- Od trenutka kada mi je dijagnostikovan dijabetes tip 1, najveća podrška mi je moja porodica, moji roditelji, mlađi brat i baka. Takođe, društvo sa folklora me je od samog početka prihvatilo ovakvu kakva jesam, kao i moje stanje. Poslednjih 8 godina, najveću podršku u svakodnevnom životu imam od svog supruga Siniše.



Usledila je velika životna promena

- U početku, nekoliko godina mi je bilo potrebno da se naviknem na nov način života i uvođenje novih zdravih životnih navika. Naučila sam da pre svakog obroka proverim nivo šećera u krvi, izračunam količinu ugljenih hidrata u obroku, dam određenu količinu insulina … Takođe, promenila sam i način ishrane i uvela nove zdrave životne navike.

Alarmantna statistika U Srbiji približno 450.000 osoba ima postavljenu dijagnozu dijabetesa, a još 240.000 ne zna za svoju bolest



Dijabetes je stanje s kojim naučiš da živiš

- Zahvaljujući svojoj porodici, dijabetes me nikada ni u čemu nije ograničavao. Naučila sam da živim sa njim potpuno normalno. Pre nekoliko godina pokrenuli smo projekat ”Korak više, šećer niže”, kako bi pozvali decu i mlade koji žive sa dijabetesom tip 1 da se priključe ansamblu narodnih igara i pesama, da se socijalizuju šireći zajednička iskustva o životu sa dijabetesom, da se bave narodnom igrom kao vrstom fizičke aktivnosti i da šire kulturu i tradiciju našeg naroda.

Kristina Stojanović (@kristinas_photo_studio) Anđela Trajković sa suprugom i sinom

Slatko Drugo Stanje

- Početkom maja 2022. godine saznala sam da sam u drugom stanju. Mlada sam, puna pozitivne energije i prihvatila sam lepe vesti s radošću. Znala sam da me čekaju trud i prepreke, ali to me nije sprečilo da se radujem onome što tek dolazi. Kada sam saznala da sam u drugom stanju, TSH i HbA1c nisu bili u referentnim vrednostima, iako doktori potenciraju na važnosti da sve bude u granicama normale.

U trećem mesecu prvog trimestra svoje trudnoće, suočila se sa još jednim izazovom koji je poremetio tok lečenja njene osonovne bolesti.

- Imala sam hematom i iako on nije dugo bio tu, za mene je to izgledalo kao da traje čitavu večnost. Morala sam da mirujem, primala sam Progesteron depo i niko mi nije rekao da će mi zbog toga biti neophodna veća količina insulina. Veoma je važno držati nivoe šećera u krvi pod kontrolom (od 5,0 mmol/l do 7,8 mmol/l) tokom trudnoće kako se ne bi rađale "džinovske bebe". Povišena glukoza, u plodu izaziva hiperglikemiju, koja utiče na pojačano lučenje insulina ploda.

Porođaj

- Porodila sam se u utorak 20. decembra 2022.godine carskim rezom. Trudnoću mi je vodila profesorka dr Miroslava Gojnić Dugalić, specijalista ginekologije i akušerstva i načelnica odeljenja Patologija trudnoće na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije. Ceo 9. mesec trudnoće sam ležala na odeljenju Patologija trudnoće kako bi mogli svakodnevno da me prate do samog porođaja. Priprema za porođaj napisana je od strane mog endokrinologa sa Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije.

Prema pripremi za porođaj, trebalo je da tokom celog porođaja, kao i nakon njega, ima na sebi insulinsku pumpu, sa unapred korigovanim dozama insulina prema njenim potrebama.

- Kako to nije „po protokolu kuće“ Klinike za ginekologiju i akušerstvo, insulinsku pumpu sam morala da skinem, a u infuziju koju su mi dali nakon porođaja, dodavali su doze brzo-delujućeg insulina Actrapida, koji sam ja koristila pre 20 godina, kada mi je dijagnostikovan dijabetes tip 1. Glikemije nivoa šećera u krvi bile su u konstantom porastu, u rasponu od 14 do 20 mmol/l sve do srede popodne, kada su mi vratili insulinsku pumpu kako bih mogla da nastavim da je koristim.

Privatna Arhiva Volela bih da se promene uvedu kako bi i druge mlade devojke i žene u Srbiji koje žive sa dijabetesom tip 1 i koriste insulinsku pumpu kao savremenu vrstu terapije, koju im je obezbedila država Srbija, mogle da se porode potpuno normalno, zdravo i bezbedno koristeći insulinsku pumpu.

Njen život je, kaže, na neki način, bio ugrožen.