- Prvi simptom je bio oštar i jak bol u dojci, kao ubod nožem, koji se desio dva puta u razmaku od mesec dana. Nisam se obazirala na to misleći da su verovatno u pitanju hormonske promene, s obzirom da sam bila na pragu menopauze. Tek nakon dva meseca napipala sam promenu što me je navelo da se javim na pregled, sada već shvativši da je situacija ozbiljna. To je sve bilo pre skoro 10 godina.