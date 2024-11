- Prvi i jedini simptom koji sam imala kada mi je 2009. godine postavljena dijagnoza - klasičan Hočkinov limfom , tip nodularna skleroza, bio je otečen limfni čvor u podnožju vrata. Sledećeg puta je povratak bolesti otkriven na rutinskoj kontroli, nisam imala nikakve simptome. Treći put je sve počelo sa oštrim bolovima u leđima koje sam ja povezivala sa previše napornim treninzima, ali se ispostavilo da su signali živaca koje je nagnječila tumorska masa. I prošle godine ponovo je postavljena ista dijagnoza. Ova poslednja dijagnoza i put do nje bili su dosta čudni i atipični jer se limfom manifestovao van limfnog sistema i njegovih čvorova, prostirući se kroz veliki broj limfnih čvorova po mom trupu ali i kroz ceo trapez.

- Na snimku se odmah videlo da to nije benigna promena. Usledila je biopsija koja je potvrdila sumnju da je u pitanju limfom. Terapija prilikom prvog lečenja sastojala se od 12 hemoterapija i 20 zračenja. Imala sam 15 godina i još uvek sam pripadala dečijoj bolnici pa sam se tamo i lečila. U tom trenutku nisam bila svesna koliko je situacija ozbiljna i koliko je važno imati dobrog radiologa i patohistologa da bi se dijagnoza tačno postavila, ali je moja mama stvari isterala na čistac, a ja sam se kasnije upoznala sa ovom problematikom.

Tokom perioda primanja prvih hemoterapija Dunja se osećala uzdrmano jer do tada još nije iskusila da nešto može tako da prodrma ceo svet kao što to uradi maligna bolest.

- Mučnine koje prate citostatike i ostali problemi uzrokovani njihovom visokom toksičnošću nisu izostale. Čudan ukus u ustima, neuropatija, razni bolovi i infekcije, problemi sa nalaženjem vene za braunilu, opadanje kose, opekotine na koži posle zračenja, vena spaljena citostatikom, gojenje i otečenost od kortikosteroida, deprimiranost – sve su to u ovom trenutku bili sitni problemi. Najvažnije i jedino važno, bilo je preživeti. Izlečiti se. Znate kako kažu za bolesne ljude i njihovu jedinu želju? Nažalost, velika istina.

- Lekari ne stavljaju akcenat na stil života, tako da ove informacije pacijenti moraju pronalaziti sami. Ovde bih volela da napomenem i upozorim, da sam početkom ove godine pokušala da se lečim makrobiotičkom ishranom što je podrazumevalo pripremu organskih, sezonskih namirnica i to bez ulja, šećera, soli ili bilo kog drugog dodatka osim algi koje su pune minerala. U potpunosti sam se pridržavala ove ishrane koju je posebno za mene propisala jedna makrobiotička savetnica, ali bolest je nastavila da napreduje i posle četiri meseca sam postala premršava i morala sam potražiti pomoć lekara. Prema mom iskustvu, vrlo je rizično pokušati lečiti rak isključivo pomoću hrane, napitaka, suplemenata i ostalim alternativnim pristupima.

- Sećam se perioda depresivnosti i anksioznosti . Uz najbolju nameru da se olako vratim u redovne tokove života, najbolje što bih mogla da izvučem je funkcionalna depresija . Kako je vreme prolazilo, sve ove slabosti postajale su manje ili se preobratile u snage ličnosti, te sam danas izuzetno rezilijentna i orijentisana na budućnost. Takođe sam naučila da razdvojim bitno od nebitnog i poštujem život i svoje vreme na ovoj planeti. Kao psihologu, dobro mi je poznato koliku ulogu naša percepcija igra u ishodima našeg života i načinu na koji se on odvija.

Nakon povratka bolesti, lekari su davali različite vrste terapije. - Prvi put su me lečili i citostaticima i zračenjem na šta sam imala odličan odgovor i postignuta je potpuna remisija. Malo više od dve godine kasnije, prilikom rutinske kontrole, otkriveno je da se bolest vratila i nakon par meseci novih citostatika i zračenja ponovo ulazim u remisiju, zdrava sam. U ovom periodu su počeli problemi sa mentalnim zdravljem, a mogu reći da me je skoro svaki stručnjak iz ove oblasti izneverio. Umesto da se moje traumatsko iskustvo uzme u računicu prilikom procene, oni su mi olako lepili nove etikete i dijagnoze za koje je pre svega bilo previše rano (kako možete govoriti o poremećaju ličnosti kod osobe od 18 godina?) a koje su se pokazale netačne kako je vreme prolazilo. Nisu se libili ni da prepisuju medikamente, ali za podršku i oporavak sam ostala uskraćena - priznaje Dunja.

- Osećala sam se potpuno uništeno, pogaženo, pretučeno, ugruvano i poluživo nakon samo jedne doze. Elem, to treće lečenje nastavilo se transplantacijom matičnih ćelija gde sam samoj sebi bila donor. Ova procedura podrazumeva mesec dana boravka u sterilnoj sobi gde se daju visokodozne hemoterapije, a nakon što se moj imunitet sravnio sa zemljom i počistio svaki trag bolesti, vratili su mi moje ćelije i otišla sam kući da se oporavljam.

- Narednih godina osećam čudne upale grla samo sa jedne strane, ali kao imunokompromitovana osoba sa detetom školskog uzrasta ne pridajem tome prevelik značaj. Antibiotik mi postaje redovan saputnik sve dok jednog dana ne uspevam da progutam tu veliku tabletu. Pomislim kako je to okej jer je stvarno prevelika i mogu je prepoloviti ili piti neki drugi antibiotik. Na zimu 2022. primećujem otok na desnom ramenu, a situacija sa gutanjem se ne popravlja pa odlazim na ultrazvučni pregled i magnetnu rezonancu. Navodno sve je okej, to nije limfom, u limfnim čvorovima nema ničega.

- U tom trenutku se odlučujem na pomenuto makrobiotičko lečenje jer počinje da me brine - Koliko puta čovek može da preživi sve to, koliko terapijskih opcija mi je ostalo, šta ako se ponovo izlečim pa se ponovo vrati za par godina? Imam utisak da moram ovo sama da rešim i da možda doktori znaju svašta, ali videvši kako ih ponovo iznenađujem još jednim relapsom, deluje mi da ne mogu da se oslonim na medicinu. Počinjem da shvatam ozbiljnost situacije po prvi put nakon 15 godina.

- I to je to – nije mi loše, naprotiv imam višak energije i postižem sve što zamislim. Dalji koraci za mene su pronalaženje donora matičnih ćelija i transplantacija . Ideja je, po mom laičkom shvatanju, da moji limfociti imaju "falinku" i ne prepoznaju ćelije koje treba da ubiju, pa su mi potrebni pametniji limfociti. Ćelije mog donora bi kroz proces zvan kimerizam trebalo da zavladaju mojim organizmom.

- Moja ćerka će imati živu majku dok god ne odraste, a nadam se i dugo posle. Ona je jedna osećajna i divna devojčica čija ljubav i dobrota potiru sve čelične igle i otrove koje mi se nadju na putu. A moja mama, najjača žena na svetu, poslednjih 15 godina svog života živi noćnu moru svake majke ali ne predaje se, ne odustaje, brine, pazi na mene i trudi se. I pored svoje muke, ona svakoga dana pregleda, savetuje i leči desetine pacijenata. Zato ne mogu, a da se ne osećam osnaženo i inspirisano. Imam i divne prijatelje - neke drugarice su od prvog razboljevanja bile i ostale uz mene, a neke ljude sam upoznala kasnije ali ih ovaj moj lični mrak nije oterao. Zaista osećam ljubav i podršku sa svih strana, ali i dužnost da isto pružim onima kojima je to sada najpotrebnije.

Dunja za sve svoje saborce ima veoma ličnu i snažnu poruku ohrabrenja.



- Kada vidim ženu koja dobija citostatik i žali se na mučninu i bolove, ja dobro znam kako je to. I znam da će proći. Kada nosite marame i neudobne perike, znam da ne želite da ljudi na ulici bulje u vas. Ali i to će proći, kosa će ponovo porasti. Znam da imate “loše” vene i da je svaka nova braunila novi izazov. Znam da vam je život sada u haosu. Znam da je nekada više loših nego dobrih dana u mesecu. Znam da je neizvesnost o uspešnosti terapije još jedna briga koja vreba iza ugla. Znam da ste potrošili sate i dane i nedelje svog života u bolnicama – na terapijama, kontrolama, i skenerima. Sve mi je to dobro poznato.