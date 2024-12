Bilo jasno da je Vladan, koji je do juče bio lekar, sada pacijent sa rakom pluća u IV stadijumu.

- PD-L1 stavio me je u grupu onih koji ne mogu da primaju hemioterapiju, jer ne bi imala nikakav efekat. Na svu sreću tada se već godinu danaunazad kod nas pojavila imunoterapija, koju je imao Univerzitetski klinički centar Srbije , i koju primam već punih šest godina u razmacima na šest nedelja.

Vladan već dugi niz godina ima dijabetes , koji je, kako i sam ističe, uspevao da drži pod kontrolom koliko je to bilo moguće.

Nažalost, situacija se pogoršala u avgustu ove godine, kada je, nakon male ranice na nozi, došlo do razvoja gangrene , što je dovelo do amputacije leve noge.

- Iako je to zastrašujući podatak, ja to prihvatam na način na koji mogu. Živ sam, postojim, i shvatam da je to jednostavno deo sudbine, nešto što se dešava i meni, ali i drugima. Trenutno pokušavam da se nosim sa ovom situacijom, nadajući se da ću uskoro dobiti protezu, koja će mi omogućiti veću mobilnost nego što trenutno imam koristeći kolica - istakao je naš sagovornik.