- Moj imuni sistem nije radio kako treba, on nije mogao da prepozna i da popravi to oštećenje u mojoj ćeliji... I to nije bilo kakva bolest, već maligna. Kažu da pacijenti u razvijenim zemljama lakše prihvate takve dijagnoze, jer valjda ne dožive to kao smrtnu presudu, kako se maligna bolest obično doživljava kod nas. I to nije ni bez razloga, nažalost. Kod nas se preventivni pregledi retko rade, tako da se dijagnoza kasno postavi.