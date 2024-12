Iako dijaliza produžava život, na neki način sa jedne strane, sa druge stane znatno otežava. Kada dugi niz godina idete na dijalizu, to ima svoje posledice, stradaju sistemi organa.

- Tri puta nedeljno u bolnici po pet sati u proseku. Plus zdravstvene komplikacije koje se javljuju dugogodišnjom dijalizom. U svetu su dijalize kratkoročno rešenje, transplatacije se više rade. Kod nas je sporan zakon, plus mali broj transplantacija koji se radi i koji je nedovoljan. Posebno ako uzmemo u obzir i decu koja idu na dijalizu, ovakva situacija ne ohrabruje. Odricanja su velika kada ste na dijalizi, dijeta je rigorozna, kao i unos tečnosti. Uz to naravno imate i manjak hemoglobina, gvožđa i ostalih materija, koje vas endokrini sistem ne proizvodi, pa je konstantna borba sa umorom i malaksalošću stalno prisutna.