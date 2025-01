- One nisu pacijentkinje. To su žene koje su svoje vreme, kao nešto najvrednije što su osvojile u borbi sa rakom, pristale da dele sa onima kojima je podrška i pomoć potrebna. One nisu morale da to rade, mogle su da odu dalje a da se ne okrenu, jer su završile svoje lečenje i preživele taj (M)rak. Mogle su da putuju, pišu, bave se sobom i ostvarenju svojih ličnih želja, ali nisu, ostale su tu da podrže, zagrle, osnaže. Tu su da se bore i govore u ime onih koje ne znaju kome i kako, koje nemaju snage, koje se plaše (m)raka. Tu su da menjaju svet na bolje, da edukuju, da se bore za jednakost u lečenju i dostupnosti zdravstvene zaštite i nege obolelima, za unapređenje kvaliteta života svih nas. Iza njih ne stoji niko, one stoje iza svih nas - kaže Vesna Bondžić.