- Te 2018. godine ćutke smo se vraćali iz Grčke s mora. Tačnije, bili smo posvađani. Razlog za svađu, dva dana ranije, bilo je moje zapažanje da Nenad, moj muž, ima čudne mladeže po telu. Njegov stav, kao i stav njegove majke je bio da se „mladeži ne diraju, da to ne ne valja“, da „ne baksuziram“, kao i da „on ima stotine mladeža i to je znak da neće njega“, i da umesto da uživam na suncu ja slutim na najgore - počinje priču Jelena Knežević iz Čačka.

Njen stav bio je da osoba koja ima preko stotinu mladeža mora da ide na redovne preglede i da je to sasvim uobičajena praksa. Međutim, Jelena kaže da je sve ostalo tako i da naredne dve godine nisu puno razgovarali o tome.

- Da mogu da vratim vreme, vratila bih ga na plažu u Paraliji one 2018. godine. Sa ovim saznanjem, odmah po dolasku u Čačak stražarno bih ga sprovela do lekara na pregled, a ne da čekam da se on odluči da li ide ili ne ide... Da mogu da vratim vreme, vratila bih se u njegovo detinjstvo da mu kažem da ne gori besomučno na suncu pokušavajući da pocrni. Da mogu da vratim vreme, posetila bih i njegovu majku u vidu kaleidoskopa iz budućnosti u kojoj se nediranje mladeža skupo plaća. Da mogu da vratim vreme, 28. februar 2000. godine bih prespavala i izbegla bih upoznavanje s najtvrdoglavijom osobom u kosmosu - kaže naša sagovornica.