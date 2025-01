- Odnos osoblja na onkologiji je bio divan. To su sve bile mlade sestre. Ležala sam posle anestezije, jedna od njih dolazi i pregleda mi tu levu stranu i kaže: "Samo vi spavajte, ja sam došla da proverim da li je sve u redu.” To je bio jedan fantastičan odnos.

- Svi su govorili, kosa će da opadne. Moja ćerka je dogovorila sa svojom frizerkom da dođem kod nje da me ošiša. Sa ćerkom sam pričala da ne bih volela da me ošiša do glave nego da mi ostavi kratku kosu, da se ja naviknem, pa kako bude. Međutim, kada sam sela u stolicu nisam ni primetila kada je frizerka uzela mašinicu i krenula. Da li verujete da ja još uvek pamtim taj zvuk? Hladan, odvratan. I kada sam videla ceo pramen počela sam da plačem, a počela je i ona da plače. I tada mi je moja ćerka rekla: “ Mama, ako se ne smeješ, sada ću i ja odmah do glave da se ošišam!” Imala je spremljenu periku, koju smo kupile mesec dana pre toga, prelepa. Svi savetuju da se uvek šiša "do glave" kako se ne biste dodatno stresirali dok gledate kako vam kosa postepeno opada. Nikako nisam mogla sebe da gledam bez kose. U kupatilo sam ulazila sa ugašenim svetlom.