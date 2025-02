- Deljenje iskustava i pružanje nade pokazuje ženama da bolest, odnosno rak ne znači smrt. To je put koji mora da se prođe, jedan loš period u životu koji treba prevazići. Znam da to uopšte nije jednostavno i lako, ali upravo to što ih bodrimo, što im dajemo nadu, što im dajemo pozitivne smernice, mogu mnogo da znače. Na premijeri su upravo bili i ljudi kojima sam nešto u životu pomogla i to je za mene bila ogromna sreća - otkriva.