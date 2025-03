Uz pomoć i podršku porodice, prijatelja, lekara i terapije, Aleksandra je sada zdrava žena koja, kako kaže, ima misiju da ohrabruje žene da idu na preventivne preglede, a one koje se bore sa ovom opakom bolešću podrži i poruči im da je svaki novi dan korak ka izlečenju.

- S jedne strane, neizmerna sreća zbog mog deteta, a s druge, strah i šok zbog dijagnoze. U tom trenutku mi se činilo da se ceo svet srušio, ali istovremeno sam znala da ne smem da se predam. I tako, dok je mojim vršnjakinjama, mladim majkama najveća briga bila da li imaju dovoljno mleka i da li im beba ima grčeve, ja sam započela borbu za svoj život. Imala sam jedno malo biće kome sam potrebna, i to mi je odmah dalo snagu da se borim, bez obzira na sve što me čeka.

- Najveći izazov tokom lečenja bila je neizvesnost - hoće li terapije delovati, kako će moje telo reagovati, hoću li imati snage da izdržim. Fizički, bilo je teških trenutaka, jer sam imala bebu od 2 meseca, ali mislim da je psihički deo bio još teži. Bilo je dana kada sam bila iscrpljena i kada mi je bilo teško da ostanem pozitivna. Veliku podršku sam dobila od Udruženja Ženski centar Milica. One su me razumele, objasnile proces kroz koji prolazim, ohrabrile me da nastavim dalje. U centru za podršku koji se nalazi na Topličinom vencu 29. u Beogradu dobila sam periku od prave kose, razgovor sa pacijentkinjom navigatorkom, ženom koja je završila lečenje sa trostruko negativnim karcinomom dojke, i koja je edukovana da pruži podršku kroz lečenje. Nisam tu samo dobila periku i razgovor, dobila sam zagrljaj, nadu da će sve biti dobro i snagu da se suočim sa bolešću.