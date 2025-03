- Svoj prvi polumaraton istrčala sam 2015. i od tada traje moja ljubav prema trčanju , a iste godine je i pas Moko, lagoto romanjolo, ušao u naš dom , samo što mi se on priključio na stazi malo kasnije, kada je završio sa rastom i ispoljio želju da me prati u toj aktivnosti, 2017. Dakle, ova godina nam je u znaku jubileja , desetogodišnjica mog trčanja, Moko slavi 10. rođendan, ali i naše udruženje "Trčanje sa psom" takođe slavi godišnjicu - započinje svoju priču Anđelka i dodaje da je spojila lepo i korisno.

- Trčimo kad nam se trči, ali pošto je sad uveliko stil života prosečno to bude dva do tri puta nedeljno i ukoliko se ne spremamo za neku trku, trčimo između 15 i 25 kilometara nedeljno . Trčimo po Beogradu najčešće, ali kad god je prilika idemo vikendom u neku šumu, jer "trail" staze više volimo - navodi Anđelka.

Zabluda da je to jednostavno i da može svaki pas da trči je najčešća. Kao i to da ne treba nikakva priprema. Kaže da je njihov veterinar dr Milan Matić to lepo objasnio - vaš pas ćetrčati sa vama i pet i 10 i 20 kilometara jer vas voli, ali to ne znači da bi trebalo.