- U toku cele trudnoće pratio me je visok krvni pritisak zbog čega sam morala da pijem terapiju da bi ga održala u normalnim vrednostima. Doktori i ginekolozi su bili zbog toga zabrinuti i zato su me porodili 10 dana pre termina. Rekli su mi da, kada se malo oporavim, obavezno uradim ultrazvuk stomaka. Posle nekog vremena počele su da mi da otiču noge i lice. Uradila sam analize krvi i urina i ultrazvuk stomaka, kada su doktori videli da imam male bubrege. Levi je bio dužine 60 mm, a desni 70 mm. Doktori nisu mogli da mi kažu zbog čega je to tako.