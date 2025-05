Jelena Milićević iz Leskovca imala je samo 21 godinu kada je izgubila vid na levom oku. Sledeće godine postavljena joj je dijagnoza multiple skleroze, podmukle neurodegenerativne autoimune bolesti. Suočavanje sa bolešću zauvek joj je promenilo život, ali predaja za nju nikada nije bila opcija.

Slušaj vest

U trenutku kada je saznala za dijagnozu Jelena je bila na studijama u Beogradu. Spremala se da postane učiteljica, ali su je ograničenja koje donosi multipla skleroza primorale da se iz prestonice vrati u rodni grad.

Bio je to težak period...

Imala je, kaže, sreće da su je ubrzo hospitalizovali, rešili problem i zakazali magnet.

- Posle urađenog magneta prvi put u životu sam se susrela sa neurologom, komplikovana reč, kao i ono što tek sledi. Otpustili su me iz bolnice posle niza pregleda, a onda se 2012. godine ponovio gubitak vida na istom oku, kada sam i zvanično dobila dijagnozu multipla skleroza. Nisam imala pojma šta mi se dešava i šta me je snašlo, dok su ljudi oko mene koji su znali o čemu se radi bili prestravljeni. Posle toga su počeli problemi sa nogom kada nisam bila u stanju da pređem sto, dvesta metara, imala sam velike bolove, spazme, nisam spavala noću - priča Jelena.

Kada je prvi put čula reči multipla skleroza nije tačno razumela šta to znači, ali je znala da se u tom trenutku njen život promenio u potpunosti.

- Dijagnoza MS je kao oluja koja nailazi odjednom, oluja koju ne možete da kontrolišete. Ponekad je tiho, a opet nekada je jako burno, nepredvidivo, niko te ne priprema za ovo. Onda kreću testiranja, snimanja, čekanja, ponekad je iscrpljujuće, ali ipak nastavljaš zato što nemaš drugi izbor nego da se boriš i ideš dalje - priča Jelena.

Bolest sa hiljadu podmuklih simptoma

Život sa multiplom sklerozom Jelena opisuje "kao da hodate po zemlji koja se trese", budite se ne znajući da li će vam dan biti dobar ili loš.

- Ponekad nemate snage da ustanete iz kreveta, ponekad ne razmišljate čisto. Tu je i umor koji vas prati i koliko god da spavate ponovo vam se samo spava. To je nešto što vas razbesni, ljuti, kao da se vrtite u krug. Ljudi vas ponekad ne shvataju zato što MS ima i svoje nevidljive simptome, ne možete ni da im zamerite jer se i sami borite da ponekad shvatite šta se dešava. Sve one simptome koje MS može da vam donese, kao što su gubitak vida, vrtoglavice, bol, umor, trnjenje, različiti su iz dana u dan, od osobe do osobe. Ali ne dozvolite da vas MS baci na tamnu stranu puta.



- Bez obzira na sve završila sam učiteljski fakultet sa godinom zakašnjenja, ali sam posle toga brzo shvatila da nikada neću raditi ono za šta sam se školovala, ono što sam najviše volela, kaže Jelena.

Hrabra kakva jeste Jelena ponosno šeta sa svojim štapom i poručuje: MS me ne definiše i ona nije ceo moj život, ona je samo deo mene Foto: Privatna arhiva, Jelena Milićević

Nada postoji i u najmračnijim danima

Za multiplu sklerozu još uvek ne postoji lek, ali postoje terapije za zaustavljanje progresije bolesti, i ona Jeleni omogućava da funkcioniše.

- I tako učite da se prilagodite njoj i svom telu. I uprkos svemu ovome postoji nada. MS ne znači kraj priče, da nepredvidiva je i izazovna, ali pokazuje i vašu snagu, upornost, borbu, jačinu. MS me ne definiše i ona nije ceo moj život, ona je samo deo mene. Život sa MS nije lak, ne poričem to, ali se borim, smejem se. Ali znajte da niste sami, zajedno smo u ovome i uvek postoji nada čak i u najmračnijim danima. MS je samo deo moje priče, ali nije njen kraj - ističe Jelena.

Terapiju prima na šest meseci, preko studije, jer lek koji joj je potreban kod nas još nije na pozitivnoj listi.

- Ovo je lek, odnosno infuzija koja menja moj imuni odgovor. Napada multiplu pre nego što ona napravi nešto loše, pre nego napadne ona. Dobijam infuziju na šest meseci. Infuzija mi pruža mogućnost da nastavim da živim svoj život. O ceni terapije ne želim da pričam, to je nešto što sebi ne mogu priuštiti, dobijam je preko studije, a potrebna mi je do kraja života. Sakupila sam sredstva za kupovinu neuro modulacijskog odela EXOPULSE Mollii Suit i nadam se olakšanju svog zdravstvenog stanja.

Život ne staje sa MS-om, samo se menja



Ova hrabra, mlada žena ne stidi se svoje bolesti. Ni štapa uz koji lakše hoda. On je njen zaštitni znak.

- Posle dve godine od povratka u Leskovac počela sam da koristim štap, štap pravljen specijalno za mene i bilo mi je zadovoljstvo što je pored mene. Sada idem bez štapa, ali postoje trenuci kada moram da ga koristim, i ne, nije me sramota.

Kaže da nažalost mnogi biraju da ne pričaju o multipli, kriju je, sramota ih je, plaše se.

- Meni ne smeta pa biram ovaj drugi put, da kad god mogu pričam o njoj, deo je mene. Ako svojom pričom doprem bar do jednog obolelog od MS-a, koji je takođe spreman da priča i bori se, srećna sam, jedan po jedan i biće nas mnogo. Na taj način menjam svoj pogled na život. Život ne staje sa MS-om, samo se menja. Budite spremni da ga menjate i da se menjate.

Jelena i Zoran Milićević su jedno drugom najveća podrška Foto: Privatna Arhiva

I zaista, život nije stao...Desila joj se - ljubav.

Jelena je 2018. godine tokom boravka u banji Trepča upoznala Zorana Milićevića, koji takođe ima multiplu sklerozu. Zbog Jelene se Zoran iz Beograda preselio u Leskovac, venčali su se i sada dele dobro i zlo.

Žive najbolje što mogu, raduju se svakom novom danu i ne dozvoljavaju da ih podmukla bolest spreči da uživaju, da se vole i da sanjaju.

- Zoran mi je pokazao svoju ljubav jer je zbog mene došao u Leskovac. On je neko ko me potpuno razume. I što je jako važno dao mi do znanja da vredim. On je moja najveća sreća, u njegovim očima uspela sam da pronađem sebe. Tek s njim sam shvatila koliko je ljubav lepa.

Najupečatljiviji detalj na venčanju bio je Jelenin satenski štap Foto: Privatna arhiva Jelena Milićević

Jači ste nego što mislite Za sve one koji se bore sa multiplom sklerozom, za sve one koji misle da nisu dovoljno jaki Jelenina poruka je: "Jači ste nego što mislite". Za one koji su novi u svemu ovome, znajte da niste sami, ima nas još. Za MS Borce, za MS vojnike i zapamtite MS nas ne definiše.

Danas je Jelenina misija da podiže svest o multiploj sklerozi, o njenim vidljivim i nevidljivim simptomima, kao i o značaju lečenja novim terapijama...Radi to zajedno sa Zoranom, koji joj je u svemu najveća podrška.

- Imam punu podršku svog supruga koji je naišao u pravom trenutku u mom životu, promenio mi je život na bolje. On je neko ko me potpuno razume. Dao mi do znanja da vredim tako da zajedno nastavljamo našu borbu i ne odustajemo bez obzira na sve izazove. Zapamtite - MS nas ne definiše, mi možemo sve - i da volimo, i da sanjamo, i da stvaramo.