Hepatitis se može izlečiti , ali samo ako znate da ga imate, te Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da se svaka odrasla osoba testira na hepatitis C i B, barem jednom u životu, kaže Ivana Dragojević .

- Neprimereno sam dugo spavala i budila se umorna. U tom periodu sam radila tri posla pa sam pomislila da je to uzelo danak, da sam malokrvna ili nešto na tu temu. Analize su pokazale da su mi enzimi jetre tri puta veći nego što su referentne vrednosti za žene. Imala sam sreće da me lekarka opšte prakse odmah uputi na Infektivnu kliniku gde je ustanovljeno da imam hepatitis C - priseća se Ivana Dragojević.