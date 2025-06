lična borba Pevač grupe A-ha, Morten Harket, otkrio da boluje od Parkinsonove bolesti: "Dajem sve od sebe da sprečim potpuno slabljenje svog organizma"

Pevač poznat po hitu iz osamdesetih godina "Take On Me" rekao je da je imao više operacija na mozgu i da trenutno uspeva da drži simptome Parkinsonove bolesti pod kontrolom.