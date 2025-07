Slušaj vest

Mislila je da je najgore prošla. Posle histerektomije, bolnica i borbe sa prethodnim dijagnozama, život je konačno krenuo dalje. A onda – krv. Strah. I nova dijagnoza: rak vagine. Zagorka je prošla kroz 25 zračenja, hemoterapije, noći bez sna i suze koje nikome nije pokazivala. Danas ima samo jednu misiju – da što više žena čuje njenu priču. I da jedna devojčica, njena ćerka, nikada ne doživi nešto slično.

Pre tri godine Zagorki Marković (45) iz Beograda na redovnom ginekološkom pregledu PAPA test pokazao je da nešto nije u redu, bio je III grupa. Daljim ispitivanjima otkrivene su pretkancerogene promene na grliću materice i predložena je histerektomija (uklanjanje materice). Sve je prošlo dobro, ali je nakon iznenadnog krvarenja prošle godine ponovo pronađena promena.

- Ginekološke preglede sam obavljala redovno i to je jedina sreća u celoj priči. Urađena mi je biopsija da bi se utvrdili detalji i rezultati su pokazali da postoje promene. Nakon toga se radi konizacija grlića materice koja je takođe pokazala da na određenim ivicama postoji promena. S obzirom da sam u to vreme imala 40 i nešto godina, da sam rodila decu i da ne planiram više rađanje, savetovali su me da uradim histerektomiju, da odstranimo sve i na taj način da zakružimo tu priču.

Upozoravajuće krvarenje

Sve je određeno kako su lekari i predložili i histopatološki nalaz je pokazao da je sve u najboljem redu - i na tome se završilo. Zagorki su savetovane redovne kontrole na kojima nikada nije uočeno ništa sumnjivo.

- Tako je bilo do sada. Prošle godine u avgustu sam prokrvarila.Dakle, nakon histerektomije nema više ciklusa, i to mi je bio prvi indikator da nešto nije u redu. Odmah sam ponovo zakazala pregled i na ultrazvuku se videla određena masa od dva centimetra. Ponovo je urađena biopsija koja je pokazala da imam tumor vagine. Predložili su mi terapiju zračenja, i to bolničko lečenje, kao i hemoterapije, ali su bile, kako ih oni zovu, potencijacije. To su neke male doze koje pospešuju zračenja, dakle nisu bile one klasične od kojih vam opada kosa.

Bolničko lečenje je trajalo mesec i po dana, a Zagorka sada čeka kontrolu u avgustu.

- U bolnici su svi bili izuzetni, sestre, doktori. Bilo je jako teško, organizam reaguje, nemoćni ste i slabi, sve vam se izokrene na glavačke. Terapije su završene, otpuštena sam kući i u tom smislu se završilo bolničko lečenje. Na kontrolnom pregledu doktorka je utvrdila da se promena dosta smanjila, a dva mesca posle puštanja iz bolnice na ultrazvuku nije se videla više. Međutim, čekamo sada sledeću kontrolu koja je zakazana za avgust i za tada je planirana i magnetna rezonanca koja će definitivno pokazati najtačniju sliku. Mislim i da je potrebno vreme da se u organizmu sve to dovede u red.

Rak vagine je retka vrsta raka koja počinje u ćelijama koje oblažu vaginu, a simptomi su uglavnom teško uočljivi u ranim fazama bolesti. Češći kod osoba starijih od 60 godina, a dominantni tip je skvamozni karcinom, koji čini oko 90 odsto svih slučajeva.

Bolničko lečenje je trajalo mesec i po dana, a Zagorka sada čeka kontrolu u avgustu Foto: Privatna Arhiva

Nakon operacije pre pet godina Zagorka nije dobijala terapiju, osim antibiotika zbog reza i sprečavanja eventualne infekcije.

- Koliko sam razumela, to je tako bilo u to vreme. Sada se savetuje posle svake takve intervencije da je obavezno zračenje iz predostrožnosti kako bi predupredili ovakve stvari. Pošto je ovo ginekološki zahvaćena regija i tada se zrače i creva, od prvog dana se ide na posebnu dijetu jer su creva jako osetljiva zbog zračenja. Posle druge dijagnoze imala sam 25 zračenja koja su trajala oko sedam nedelja. Tokom terapija ste jako iscrpljeni. I dalje sam na tom režimu ishrane i do kontrole će to biti tako.

Ženama koje se leče neophodna je psihološka podrška

Naša sagovornica ističe da sve ovo voma utiče na psihu i da se ona zato trudila da ne misli mnogo unapred, već da ide korak po korak.

- Morate da idete polako, korak po korak, da ne razmišljate previše unapred, da verujete lekarima, naravno, i da je tu podrška porodice. Meni je nekako bilo lakše da sve to prebrodim u tom mini krugu važnih ljudi, da idemo iz nedelje u nedelju. Nisam razmišljala na duže staze jer sve to stvara neku paranoju: "Šta ako ovo, šta ako ono?" Svašta vidite tu, svašta može da se desi, na internetu možete različite stvari da pročitate. Zato je meni bilo lakše da razmišljam tako: "I ova nedelja je prošla, sve je bilo u redu" - i tako prosto gurate, morate da budete jaki, da sami sebe gurate napred.

Morate da budete jaki, da sami sebe gurate napred, kaže Zagorka Foto: Privatna Arhiva

Pored podrške porodice, Zagorki je mnogo značio i kontakt sa Udruženjem Progovori i Goricom Đokić, njegovom predsednicom.

- Bila sam sve vreme u kontaktu sa Goricom, bodrila me je. Takođe i žene koje su sa mnom ležale u bolnici su bile podrška, jer sve smo prolazile kroz isto. Iako vas vaši bližnji vide i žele da vam pomogu, ovo je ipak drugačije.

Napominje i da bi bilo veoma značajno kada bi postojala svakodnevna psiholoka podrška u bolnici svim ženama tokom lečenja.

- Volela bih da postoji mogućnost da je neko prisutan svakodnevno i da bude tu sa ženama, jer je drugačije da je neko nenametljiv, kada je tu. Mi nekada ni sebi ne možemo da priznamo da imamo problema i da nam je protrebna pomoć, a važno je da žene u ovoj borbi budu jake.

Inicijativa - HPV u kalendaru obavezne imunizacije 22. januara ove godine predstavljena je Inicijativa za izjednačavanje statusa vakcine protiv HPV sa ostalim vakcinama koje se nalaze u kalendaru obavezne imunizacije. Inicijativu je pokrenulo Udruženje „Progovori“, a do sada su je podržali Udruženje pedijatara Srbije, Udruženje ginekologa onkologa Srbije, Udruženje medikalnih onkologa Srbije, Udruženje ginekologa i opstetičara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske i Republička stručna komisija za imunizaciju Ministarstva zdravlja.

Zagorka ističe da je svoju ćerku vakcinisala protiv HPV-a Foto: Shutterstock

Moramo podizati svest o značaju HPV vakcine

Na prvom mestu, ističe Zagrka, je prevencija i podizanje svesti o važnosti HPV vakcinacije.

- Ja sam moje dete vakcinisala protiv HPV-a. To po meni mora da krene iz domova zdravlja, da doktori više savetuju, da razgovaraju sa roditeljima, da se prave i radionice, da se govori u osnovnim školama o važnosti HPV vakcinacije, pa tek onda da idemo na dalje, jer smo bez toga u začaranom krugu. Sve se svodi na to kako ko čuje i prihvati informaciju. Jer samo oni koji se upuste dovoljno u to su svesni šta sve to nosi sa sobom i šta znači i pojedincu ali i celom društvu. Ljudi imaju malo poverenja u vakcinu, iako lekari stalno napominju da HPV vakcina nije novost da postoji već 20 godina i primenjuje se u mnogim zemljama. Zato je neophodno širenje svesti o njenom značaju.