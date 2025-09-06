Slušaj vest

Željki Bojić (35) iz Beograda 2011. godine dijagnostikovano je kamenje u žučnoj kesi, a nakon operacije saznala je da ima problem s jetrom koji je mnogo ozbiljniji, i da je jedina šansa da živi - transplantacija. U maju ove godine otkrila je da je u drugom stanju, a danas je objavila da je postala majka.

Na Instagramu je napisala:

- 04.09.2025. Dan kada je čekanje dobilo smisao... Dobro nam došao ljubavi najveća. Jakov.

Željka je na Fejsbuku dodala: "Gospod čuje i najtiši šapat srca. Svako ko kuca, biće mu otvoreno".

Trenutak kada je saznala da je trudna pored sreće bio je prožet i neizvesnošću.

- U mom slučaju taj prvobitni osećaj sreće bio je prožet strahom i neizvesnošću upravo zbog mog zdravstvenog stanja. Plašila sam se izjave svog lekara i već se pripremala da mi saopšti da trudnoća mora biti prekinuta. Međutim, na moju veliku radost ništa od toga se nije ostvarilo. Toliku podršku sam dobila od mog ordinirajućeg lekara, prof. dr Đorđa Ćulafića koji me je ohrabrio i dao veliki vetar u leđa i rekao da ćemo se svi zajedno potruditi da to malo biće dođe na ovaj svet, zajedno sa prof. dr Snežanom Plešinac, koja vodi moju trudnoću. Antibiotska terapija mi je ukinuta uz nadzor i praćenje lekara i za sada moj organizam jako dobro funkcioniše i bez nje. Jedina terapija koju koristim su vitaminski suplementi - izjavila je Željka za Zdravlje Kurir.

U ranijem intervjuu za Zdravlje Kurir Željka je podelila svoju priču od prvih simptoma do dijagnoze i iščekivanja transplantacije.

- Sporadično svih ovih godina su mi se javljali „ataci holangitisa“ (zapaljenja žučnih kanala). Oni su mi narušavali svakodnevnu rutinu i kvarili planove, ali su ih lekari uspešno sanirali antibiotskom terapijom. Ti napadi su jako neprijatno iskustvo, javljaju se iznenada, praćeni su jakim bolovima u stomaku, povraćanjem, žutilom kože i beonjača i opštom slabošću celog tela.

Ono što tada Željka nije znala je da će ti ponavljani napadi dovesti njenu jetru u stadijum ciroze i da će jedini lek biti novi organ.

- Kada vam lekar saopšti da je jedini lek za vašu bolest novi organ vi se osećate toliko bespomoćno, jer znate da apsolutno ništa ne možete da uradite za sebe da biste ozdravili, jer lek za vašu bolest zavisi isključivo od nečije humanosti.

U iščekivanju Jakova Foto: Privatna Arhiva

Željka ističe da su život i svakodnevica sa sekundarnom bilijarnom cirozom i iščekivanje na novi organ veoma teški i ograničavajući. Ona je već pune tri godine na listi čekanja za transplantaciju.

- Svi pacijenti koji čekaju na novi organ su 24 sata prinuđeni da budu uz mobilne telefone, jer nikad se ne znate kada može da zazvoni telefon, sa onim najvažnijim pozivom, pozivom koji daje drugu šansu životu.

Željka i ovim putem ohrabruje sve ljude koji čekaju na transplantaciju da se ne plaše i da istupe i javno govore svoju životnu priču i sa čim se svakodnevno bore, jer možda baš ta jedna životna priča nekog podstakne da promeni svoj stav o doniranju organa.