Sa godinama osećaj težine i beznađa je samo rastao, a tek u tridesetim godinama Marina je smogla snage da potraži stručnu pomoć i krene u borbu sa depresijom.

Danas, posle godina suočavanja sa sobom, ume da prepozna i ceni svaki mali tračak radosti koji joj život donese.

- Moje odrastanje je imalo koliko lepih, toliko i ružnih momenata. Momente dečije bezbrižnosti prekidali su turbulentni trenuci sukobljavanja mojih roditelja, koji iz dečije perspektive deluju veoma zastrašujuće i urezuju se u malo biće za čitav život. Deo tog deteta koje pati ostaje u nama tokom čitavog života i pati zbog činjenice da mu je oslonac, u vidu roditeljske brige, nedostajao. Osim toga, majka, od koje sam tada prirodno očekivala najveći oslonac, imala je psihičke probleme - otkriva nam naša sagovornica.

Svet joj je od prvih trenutaka samospoznaje delovao kao jedno strašno i sumorno mesto. Na momente ga je prekidala težnja da mašta i raduje se, poput nekog prirodnog odbrambenog mehanizma, dodaje.

Svetlo na kraju tunela

Iz nesigurnog i tužnog deteta stasala je u nesigurnu i tužnu odraslu osobu. Od ranog adolescentnog doba osećala je potrebu da traži pomoć od stručnih lica.

- To sam uradila vođena primerom najbliže drugarice, koja se i sama obratila za pomoć psihijatru. Žao mi je što to nisam uradila ranije, nego tek u tridesetim godinama. Kao osoba koja ne haje za predrasude našeg društva prema odlasku kod psihijatra, rešila sam da odem na razgovor - priča Marina.

Više od 250 hiljada građana Srbije boluje od depresije. Mnogi od njih, zbog siromaštva, stigme ili izostanka stručne pomoći u svojoj sredini, nikada se ne obrate za pomoć.

I danas je Marinina svakodnevica puna izazova, ali osećaj bespomoćnosti je slabiji Foto: Privatna Arhiva

Posle dužeg ispitivanja i testiranja ustanovljeno je da pati od ciklotimije, koja se sastoji od smena blage depresije i blage manije. Zbog epizoda blage manije ljudi obično ne zatraže pomoć, jer im takvo stanje euforije odgovara, već je to u momentu blagih depresija. Ciklotimija može da bude uvod u bipolarni poremećaj, ali to nije obavezno, baš kao što je i u njenom slučaju, objašnjava naša sagovornica.

- Uz početak suočavanja sa samom sobom saznala sam i za postojanje Udruženja građana Videa koje okuplja korisnike psihijatrijskih usluga. U njemu sam upoznala ljude koji se nose sa raznim dijagnozama, ali kojima je mnogo toga životnog zajedničko. Na kraju krajeva, ljudi nisu njihove dijagnoze, to je samo alat koji obuhvata različite simptome, a koji olakšava komunikaciju među stručnjacima i pomaže nama da shvatimo šta nam se dešava - otkriva Marina.

Svaki trenutak sreće je dragocen

Kada završi obaveze u vrtiću, gde vodi računa da sve besprekorno funkcioniše, kao i aktivnosti u Udruženju, Marina pronalazi vreme za male rituale koji je ispunjavaju. Najviše voli da se opusti uz dobru knjigu, njen omiljeni autor je Teri Pračet, ili da pogleda neki film ili seriju. Kaže da uglavnom bira akcione i trilere.

- Volim da odem i na Adu, jer nam je blizu udruženja, mada poslednjih godina nemam mnogo slobodnog vremena. Hobi su mi crtanje i pravljenje nakita. Kažu da imam talenta, možda nisam dovoljno iskoristila sve mogućnosti, ali ja ne odustajem - priča Marina.

Svetska zdravstvena ogranizacija procenjuje da na svetu pet odsto odraslih pati od depresije. Procene su i da je depresija glavni uzrok 800.000 samoubistava godišnje u svetu i da je drugi vodeći uzrok smrti među mlađom populacijom (uzrasta od 15 do 25 godina života).

Depresija me pratila od detinjstva. Mislila sam da moram sama da se borim, ali danas znam da traženje pomoći nije slabost, već snaga Foto: Privatna Arhiva

Borba na duže staze

Život sa psihijatrijskom dijagnozom je često borba na duže staze, kao i sa bilo kojom drugom dijagnozom hronične bolesti. Prvi korak ka traženju pomoći može da bude razgovor sa vašim izabranim lekarom, koji će vas uputiti u daljem smeru, savetuje.

- Bitno je osvetliti probleme mentalnog zdravlja i prihvatiti da je ono podjednako važno kao i fizičko. Obratite pažnju na kampanje koje već godinama sprovode razne organizacije posvećene problema mentalnog zdravlja, a posebno oko 10. oktobra kada se obeležava Svetski dan mentalnog zdravlja.

Marina skreće pažnju i na Pokret za mentalno zdravlje koji okuplja više organizacija koje se bave temom mentalnog zdravlja kroz različite projekte. Jedan od osnivača je Mreža udruženja NaUm, kojoj pripada i Udruženje Videa, kaže s ponosom.

- Zahvaljujući iskustvima koja sam vremenom stekla kroz saznanje o tome šta mi se dešava, a uz pomoć razgovora sa stručnjacima i saborcima koje srećem usput, mnogo sam jača. O važnosti mentalnog zdravlja bi trebalo razmišljati tokom cele godine, a negovati ga čitavog života - poručuje.