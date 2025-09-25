Slušaj vest

Umesto planova za putovanja, sport i karijeru, zbog otkazivanja jetreKejti Hauard danas svakodnevno čeka telefonski poziv koji bi mogao da joj spasi život, zeleno svetlo za transplantaciju.

- Bilo je šokantno, jer prvi simptomi nisu izgledali strašno. Samo sam bila malo umornija nego inače i oči su mi postale blago žućkaste. Mislila sam da sam iscrpljena od posla i obaveza. A onda je usledio trenutak kada nisam mogla da ponesem ni korpu iz prodavnice. Tad sam otišla u hitnu pomoć i odjednom sam čula da imam otkazivanje jetre. Samo sam plakala i držala se za partnera - ispričala je za britanske medije iz bolničke sobe, nakon još jedne infekcije.

I oni su na čekanju U Srbiji na transplantaciju jetre čeka oko 80 pacijenata, prema podacima sa kraja 2024. godine, dok je ukupan broj pacijenata koji čekaju na neku od transplantacija organa oko 2.000.

Pre nego što je bolest uzela maha, Kejti je živela u Londonu, radila kao građevinski inženjer, uživala u putovanjima, druženjima i sportu, a igrala je čak i za nacionalni tim u dodžbolu (između dve vatre). Danas, međutim, ponovo živi sa porodicom u Eseksu i jedva ima snage za povremene izlaske.

Za Kejti Hauard jedini izlaz je transplantacija Foto: printscreen/Katie Howard/NHS Blood and Transplant/Independent

Lekari su joj objasnili da bi na transplantaciju mogla da čeka godinama, a mogla bi da je dobije i sutradan.

- Već godinu dana sam na listi i stalno držim telefon pored sebe. Svaki trenutak može da bude taj. Stalno mislim da li će da zazvoni sad i da li to znači da moram odmah u bolnicu? Za mene, transplantacija znači da bih ponovo dobila svoj život - kaže ona.

Retka bolest koja polako gasi telo

Dijagnozu primarnog sklerozirajućeg holangitisa, retke bolesti žučnih kanala, zajedno sa Kronovom bolešću, prvi put je dobila 2020. godine. Umor jeste bio prisutan, ali uz redovne kontrole i promene životnih navika uspevala je da vodi relativno normalan život.

Četiri godine kasnije simptomi su postali ozbiljniji, naglo je smršala, iscrpljenost je bila sve teža, a oči su ponovo požutele. Tada je stigla najgora vest, da su se žučni kanali toliko suzili da je došlo do otkazivanja jetre i jedini izlaz je transplantacija.

Dijagnoza je primarni sklerozirajući holangitis, retka bolest žučnih kanala Foto: printscreen/Katie Howard/NHS Blood and Transplant/Independent

- Nakon nedelju i po dana u bolnici rekli su mi da moram na listu za transplantaciju. Moj organ je u aktivnom stanju otkazivanja i ništa se više ne može učiniti da se spase. To je bio ogroman šok - priseća se Kejti.

Od tada se bori sa infekcijama, gubitkom težine, a u jednom trenutku imala je i sepsu. Zdravlje joj je sada stabilnije, ali je i dalje iscrpljena i zavisna od pomoći porodice.

„Želim da ponovo živim“

Ako uspe da dobije donirani organ, Kejti se nada da će se vratiti poslu i društvenom životu.

- Imam toliko planova, ali sada ništa ne mogu da ostvarim. Želim da putujem, da se bavim sportom, da jednog dana pomažem drugim pacijentima kao mentor. Transplantacija bi mi omogućila da nastavim život - kaže ona i poručuje: