Elena je do tog dana kada joj je postavljena dijagnoza raka štitne žlezde išla u školu i na treninge, planirala izlazaske s drugaricama, a već sutradan se našla u bolničkom krevetu i čekala operaciju. U tom trenutku nije znala da će njen život zauvek biti podeljen na “pre” i “posle” bolesti. Bila je dete koje nije shvatalo težinu borbe koja je tek pred njom.

- Tog 21. februara 2019. moj tinejdžerski svet stao je u trenutku. Sećam se straha u maminim očima, našeg zagrljaja pred operacionom salom i trenutka kada su se vrata zatvorila iza mene. Prvi simptomi, slabija kosa, bubuljice, neredovni ciklusi, nisu delovali ozbiljno. Mislila sam da je u pitanju pubertet, ali moja mama, medicinska sestra, insistirala je na pregledu. Plan je bio da posle ultrazvuka odemo na sladoled. Taj sladoled nikada nismo pojeli, a umesto toga stigla je vest da je potrebna hitna operacija - priseća se naša sagovornica.   

Na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije operisan joj je papilarni karcinom štitne žlezde. Nakon operacije usledila je terapija radioaktivnim jodom, a prvu dozu primila je 2019. u Kragujevcu, jer tada Beograd nije imao tu mogućnost. Druga terapija jodom usledila je 2020. u Beogradu, kada je bila već svesnija, ali i jača. Između te dve godine odrasla je više nego što bi trebalo u tim godinama, otkriva nam.

“Zašto baš ja?”

Posledice operacije i terapija dugo su se osećale u telu i umu. Hodanje joj je zadavalo problem, svaki korak bio je borba, a obične stvari poput penjanja uz stepenice postale komplikovane.

- Noći su mi bile pune nemira. Teško bih zaspala, a kad bih konačno utonula u san, često su me budili uporni, ružni snovi. Viđala sam sebe kako ponovo ulazim u operacionu salu, kako se pripremam, kako se vrata zatvaraju iza mene. Budila sam se sva u znoju, uplašena, pitajući se da li ću ikada moći da zaspim bez tih slika - kaže Elena. 

pacijent Elena Memiši
U vreme boravaka u bolnici Foto: Privatna Arhiva

Svaki 21. februar i danas budi jaku emociju u njoj; te godišnjice nisu prolazile nezapaženo, već su donosile i strah i trenutke besa i pitanje “zašto baš meni?”

- Ali upravo tada sam otkrivala i one sitne niti snage koje sam sve više učila da pletem u svoj život. Obećala sam sebi da ću živeti punim plućima, da neću dopustiti da me bolest definiše i da ću završiti studije u roku, jer sam dobila drugu šansu.

Povratak bolesti i suočavanje s ogledalom

Tokom pandemije suočila se s povratkom kancera, novom operacijom i dodatnim terapijama. Lekove koje pije i danas zove “magičnim bombonicama”. Bilo je dana kada nije verovala da će se vratiti onoj devojci pre bolesti, ali korak po korak, uz podršku majke, porodice i lekara, vraćala se.

pacijent Elena Memiši
Bilo je dana kada nije verovala da će se vratiti onoj devojci pre bolesti Foto: Privatna Arhiva

- Jedan od najtežih izazova bio je suočavanje s ogledalom. Ožiljak na vratu dugo sam krila maramama i rolkama, sve dok nisam naučila da ga gledam drugačije, ne kao slabost, već kao znak borbe i pobede. Danas ga nosim ponosno. Bolest me je naučila i da ceni male stvari, jutarnji osmeh, miran san. Pisanje i vera vratili su mi snagu i podsećali je da je život lep čak i kada izgleda surovo - ističe.

Leptir kao simbol transformacije

Danas ima 23 godine. Završila je osnovne i master studije u roku, radi u Ministarstvu spoljnih poslova i gradi svoju karijeru.

- Leptir, simbol štitne žlezde, za mene je simbol transformacije, snage i novog početka. Posle svake kontrole mama i ja imamo mali ritual, idemo na sladoled. To je naš podsetnik da svaka pobeda zaslužuje da se proslavi.

pacijent Elena Memiši
Završila je osnovne i master studije u roku, a danas radi u Ministarstvu spoljnih poslova Foto: Privatna Arhiva

Sada kada je bolest iza nje i kad stoji na drugoj strani ove priče, zna da njena borba nije bila uzalud.

- Želim da moja ispovest bude poruka svima koji se sada nalaze na tom teškom putu, da nikada ne gube nadu. Strah, bol i pitanja “zašto?” su prirodni, ali u nama je i snaga. Ako sam ja iz bolničkog kreveta dva puta pobedila karcinom i stigla do diplomatije, verujte da i vi možete do svoje pobede i znajte da niste sami. Moj ožiljak više nije slabost, već simbol te pobede - poručuje.

