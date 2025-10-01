Planinarska akcija ,,IN HONOR OF MY DONOR” organizuje se u čast donora Sandre Živković iz Knjaževca, koja je imala transplataciju pluća u Beču pre 12 godina

Njegova transplantacija pre dve godine, njen dvanaesti uspon u čast donora, i Jakša sa transplantiranom bubregom danas nose istu poruku - donorstvo je najveći dar koji možeš ostaviti drugome.

Jedno DA spašava i inspiriše živote

Od tada, Nikola ne samo da je dobio novi život, već je pronašao i ličnu sreću – njegova verenica Anđela, koja je sve vreme bila uz njega, sada mu je supruga i zajedno grade svoju budućnost.

Nikola ne samo da je dobio novi život, već je pronašao i ličnu sreću – njegova verenica Anđela, koja je sve vreme bila uz njega, sada mu je supruga Foto: Privatna Arhiva

Jakša je pre devet godina počeo da primećuje simptome koje je pripisivao stresu koji sa sobom nosi studentski život.

- Mama je bila moj donor. Sada mogu sve, završio sam fakultet, upisao master, istrčao polumaraton, putujem, planinarim - rekao je Jakša ranije za naš portal.

Jakša sa mamom koja mu je donirala bubreg Foto: Privatna Arhiva

Verovatnoća da će ti zatrebati organ je višestruko veća od mogućnosti da budeš donor. Većina ljudi ne razmišlja o tome dok nije prekasno. A prava istina je – ti možeš biti taj koji će jednog dana trebati pomoć, poručuju iz Udruženja "Zajedno za novi život".

Planinarska akcija u čast Sandrinog donora

Planinarska akcija ,,IN HONOR OF MY DONOR” organizuje se u čast donora Sandre Živković iz Knjaževca, koja je imala transplataciju pluća u Beču pre 12 godina. Transplantacija je omogućila Sandri, oboleloj od cistične fibroze, da nastavi život i ove godine se ponovo popne od sela Bučje do najvišeg vrha Tupižnice na 1.160 metara nadmorske visine.

Planinarska akcija ,,IN HONOR OF MY DONOR” organizuje se u čast donora Sandre Živković Foto: Privatna Arhiva