Tog 12. oktobra 1995. godine lekari su se borili da spasu život dvanaestogodišnje devojčice iz Niša. Sandra Jovanović tada je završila na operacionom stolu s prvobitnom dijagnozom tumora na jajniku, a ono što je usledilo pokazalo se kao medicinsko čudo. Gotovo tri decenije kasnije, Sandra je zahvaljujući nadljudskoj borbi i 14 vantelesnih oplodnjidobila svoju ćerku Ljubicu, a svoju priču danas deli da bi ohrabrila sve buduće majke i podsetila da nada nikada ne umire.

- Danas je moj drugi rođendan. To je dan kada sam se drugi put rodila ili kada je spasen moj život. Pre tačno 30 godina mala Sandra je ležalana operacionom stolu s dijagnozom tumora na jajniku veličine "bebine glave", tako su rekli njenoj mami i njenom tati. Mala Sandra imala je samo 12 godina. Posle jednog školskog izleta ju je boleo stomak, jako i nesnosno - opisuje na svom Instagram profilu.

Sandra pruža iskustvenu podršku i "nikad od toga neće odustati" Foto: Kurir Televizija

Danima i nedeljama su pokušavali da saznaju šta je i na kraju došli do zaključka da je to tumor. Hitna operacija i rez posred stomaka pokazali su da je u pitanju slepo crevo koje je puklo pre sedam dana.

- Mala Sandra postala je pravo čudo koje je uspelo da preživi pucanje slepog creva i sepsu od sedam dana. Hteli su da izvade sve iz stomaka male Sandre, sve njene reproduktivne organe kako bi je spasili. S tom idejom su otvorili njen stomačić. Ipak nekako nisu... nešto im je reklo da ostave sve i ostavili su sve sa saznanjem da će mala Sandra kad poraste, kad postane velika Sandra, imati mnogo problema da postane mama - navodi Sandra.

Breme neuspeha

Tako je i bilo. Dok je pokušavala da ostane trudna Sandri su najteže padali neuspesi koji postanu težak ranac koji morate da nosite kako znate i umete. Čak njih 13.

Najveća ljubav i radost, ćerka Ljubica Foto: Privatna Arhiva

- Mnogo je teško neuspevati iznova i iznova. Ljudi nemaju doboljno empatije prema ovom problemu, često vas povređuju, a ionako ste preosetljivi. Razmišljanje o tome da možda nikad neću imati dete me je razjedalo. Približavala sam se i odluci da odustanem, ali to je teška i duga odluka. Takođe mi je bilo teško da se nosim s osećajem krivice. Zaista mislim da su psihološka podrška i iskustvena podrška mnogo važne. I dalje pružam iskustvenu podršku ljudima. Nikad od toga neću odustati. Samo onaj ko je ovo prošao može da istinski da razume istinski neplodnost - naglasila je ranije za naš portal.

Mesto gde počinje život

Sandra je u međuvremenu osnovala IVF Centar koji je, kao što slogan kaže, "Mesto gde počinje život." Prva tačka odakle bi trebalo krenuti...

- Sve informacije i svu neophodnu podršku pružamo ljudima s problemom infertiliteta. Želim da svi ti ljudi znaju da sam ja lično tu za njih, ali i ceo Centar. Neka se jave na besplatan broj 0800 707077 i neka učine prvi korak. Uvek je to teško. Sve što Centar radi je isključivo usmereno na potrebe ljudi koji se bore da dobiju bebu.