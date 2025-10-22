Iako su prijatelji ceo život, nakon transplantacije njihov odnos postao je još čvršći.

- Siniša i ja smo ceo život zajedno, od rođenja bukvalno, tako da mi nije bilo teško da donesem ovu odluku. Kada sam video kako je Siniši teško i kroz priču sa njim shvatio da je jedini izlaz za njega transplantacija, nisam mnogo razmišljao. Samo sam bio u dilemi zbog moje porodice, ako bi možda njima nekada bila potrebna pomoć. Međutim, pošto nismo ista krvna grupa, deca su na suprugu, totalno smo različiti, a Siniša i ja smo se u krvnoj grupi poklapali, onda nisam mnogo razmišljao, doneo sam odluku i otišli smo u Tursku - priča Branko.

Detaljna ispitivanja pre operacije

Siniša je dve godine bio na dijalizi,u međuvremenu mu je jedan bubreg i odstranjen, a nakon toga počeli su problemi i sa drugim. Iako je delovalo da nema pomoći, ona je ipak stigla.

U Turskoj, u Istanbulu, Branko i Siniša su sa svojim suprugama proveli mesec dana kako bi bila odrađena testiranja, sama transplantacija i oporavak.

- Pregledi pre intervencije trajali su desetak dana. Već smo četvrti dan znali da se poklapamo kada je odrađena tipizacija tkiva. Nakon toga su usledili ostali pregledi kod drugih lekara i razgovor sa etičkom komisijom - priča Branko.

Branko kaže da mu nije bilo teško da donese odluku o doniranju organa i pomogne svom prijatelju Foto: Press Centar UNS

Komisija se sastojala od 20 članova, a Branko priznaje da nisu očekivali da će pitanja biti toliko detaljna.

- Imali smo svoje prevodioce u bolnici, a na komisiji su nas takođe čekali prevodioci koji su pod zakletvom. Tu su bili psiholozi, psihijatri, neuropsihijatri, policijski inspektori. Kroz pitanja su nas vraćali i u period škole, prisećali smo se svega. Tražili su da im dostavimo naše zajedničke fotografije od kada se poznajemo, ispitivali nas pojedinačno kako se zovu drugovi sa slika iz škole, ali nije nam palo na pamet da će pitanja biti tako detaljna - da li smo sedeli zajedno, u kojoj klupi, u kom redu, kako nam se zvao razredni starešina, kako provodimo vreme kada smo u našem rodnom Bogatiću. Sve su nas detaljno ispitivali.

Branko i Siniša znaju se od detinjstva Foto: Privatna arhiva

Ispitivani su odvojeno, i Siniša je morao da potvrdi sve ono što bi Branko rekao. Kada su završili razgovor sa Brankom, izveli su ga na jedan izlaz, a Sinišu uveli u tu prostoriju na druga vrata kako se ne bi sreli.

- Siniša jedino nije mogao da se seti imena našeg razrednog, znao je prezime i nadimak, a imena nije mogao da se seti, a razredni se zvao Branko, kao i ja. Iako nismo imali čega da se plašimo, ipak je toliki bio neki strah u nama od tog ispitivanja. Pratili su sve naše poglede, pokrete. Sve to se desilo 15. decembra prošle godine, a transplantacije ja urađena 26. decembra.

Operacija je odlično prošla, podudarnost je bila visoka, a bubreg je nakon transplantacije vrlo brzo počeo da funkcioniše.

Nekada prijatelji - danas braća

Iako su prijatelji ceo život, nakon transplantacije njihov odnos postao je još čvršći. Branko je Siniši i dan danas podrška kada dolazi na kontrole kod lekara.

- Siniša i ja smo ceo život bili drugovi, a posle transplantacije smo postali braća, pobratili smo se. On je sada dobro, guramo dalje, živi smo, zdravi smo i idemo do kraja.

Branko Đalamić i Siniša Novaković sa suprugama Foto: Privatna arhiva

Branko kaže da se, iako živi sa jednim bubregom, oseća dobro i živi bez ikakvih smetnji.

- Što se tiče doniranja organa, mogu da kažem da to nije ništa strašno. Ja se posle transplantacije osećam kao da se ništa nije desilo, nemam nikakvih problema ni smetnji, život ide dalje i sve teče normalno. Takvu odluku nije teško doneti. Ako ne možeš da pomogneš svojoj porodici, ako im ne daj Bože nešto zatreba, zato da ne pomogneš onda prijatelju, bratu, kumu. To čovek mora sam sa sobom da raščisti. Mene to niko nije pitao niti tražio. Kada sam video kako je Siniši teško, odlučio sam da želim da budem donor.

Priznanje "Heroj 2025" Branko je takođe proglašen za heroja 2025 na konkursu „Oni su heroji“, koji je organizovala Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Branko kaže da i voleo da u budućnosti ova vrsta transplantacije bude dozvoljena i u Srbiji, jer nemaju svi mogućnost da intervenciju urade u inostranstvu, kao što je bio njihov slučaj.

- Nažalost u Srbiji takva vrsta transplantacije nije dozvoljena zakonom. Nadam se da će taj zakon kod nas biti promenjen, jer u Srbiji ima mnogo ljudi koji kao ja žele da doniraju organ, ali nemaju uslova da odu u drugu zemlju na transplantaciju.