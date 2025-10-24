Slušaj vest

Život kao da je stao na tren. Ono što je usledilo bila je neizvesna, bolna i teška bitka za svaki novi dan. 

Sve je počelo tiho, gotovo neprimetno početkom ove godine – umor, bolovi i grčevi u stomaku. Odlazak kod lekara bio je trenutak koji je promenio sve - hitna operacija zbog ogromne ciste od 38 centimetara završila se otkrićem malignog tumora.

- Od tada do poslednjeg dana pamtim sve jasno. Počelo je odlaskom u bolnicu zbog veličine ciste koja je tom trenutku bila 38 centimetara, a završilo se hitnom operacijom 13. januara u Ginekoško-akušerskoj klinici "Narodni front" u Beogradu - kaže Ana. 

Telo mi je slalo signale, ali sam ih ignorisala

Ni slutila nije da joj je tada operisan jedan od najpodmuklijih karcinoma, od koga godišnje u Srbiji oboli oko 800 žena. 

- Mislim da nikada neću zaboraviti taj trenutak kada sam prvi put čula dijagnozu:"Vi ste operisali karcinom jajnika". U mojim godinama to mi se činilo gotovo nemogućim. Sve je počelo neprimetno dok nisam vratila film unazad i shvatila - da sam možda neke simptome dobijala od svog tela, ali sam ih ignorisala uz izgovor: "Umorila sam se, loše sam spavala i slično". Ni na kraj pameti mi nije bilo da to može da bude nešto ozbiljnije. Prvi simptomi su svakako bili grčevi u stomaku, koji je za manje od dve nedelje toliko porastao da je izgledao kao da sam trudna.

Ana Kanlić
Anin osmeh danas osvaja male ekrane, ali iza te radosti krije se priča o borbi, strahu i neverovatnoj hrabrosti Foto: Marko Karović

Podmukli simptomi

Simptomi karcinoma jajnika nisu specifični, mogu se pripisati i nekom drugom, manje ozbiljnom stanju, a mogu se javiti kao oticanje stomaka, neredovna stolica, nadimanje, povraćanje, bol u predelu karlice i osećaj pritiska u stomaku.

Četiri meseca terapija i šest ciklusa hemioterapije

Postoje trenuci kada se svet zaustavi u jednoj rečenici. Kada lekarski nalaz postane granica između „pre“ i „posle“.

Za Anu je taj trenutak došao iznenada, i okrenuo joj život za 360 stepeni. 

- Nakon mesec dana stigli su prvi nalazi iz "Narodnog fronta", i informacija da se unutar ciste nalazio učauren maligni tumor. Na kontroli pre operacije rečeno mi je da će desni jajnik morati da bude odstranjen — zbog mog zdravlja, sutra.

Kada je čula dijagnozu koja menja sve, Anina reakcija nisu bile suze, vrisak ili panika. Bila je to tišina - nešto između prihvatanja i neverice.

- Kada sam čula dijagnozu, možda i nisam bila svesna težine problema. Prihvatila sam, ali i nisam. Sve je bilo ravno, kao da se ne priča o meni.

Odluka o terapiji doneta je brzo. Od tog trenutka, kaže, nije bilo mesta za samosažaljenje — samo za korak napred, u izlečenje. 

- Nakon konzilijuma 7. marta saznala sam koja mi je terapija određena. Od tog trenutka kroz glavu mi je prolazilo samo jedno: "Kako sad dalje - i šta dalje?" Nisam želela da sebi dam prostora za razmišljanje: "Zašto baš ja?" — iako se to pitanje s vremena na vreme, naročito tokom terapije, provlačilo.

Nije bilo lako gledati strah u očima onih koji me vole

Bolest ne pogađa samo onog ko je nosi, već i one koji vole. Anina najveća podrška bile su dve žene koje su je učile šta znači bezuslovna snaga.

- Vest je prvo saznala moja mama, zatim i tetka. To su najvažnije osobe u mom životu, koje su uz mene bile od početka do kraja. Moja dva najveća prijatelja na svetu — bez njih danas ne bih bila gde jesam. Nije bilo lako gledati strah u njihovim očima, ali zajedno smo prošle sve najteže. Hrabro, dan po dan, noć po noć.

Četiri meseca terapija. Šest ciklusa hemioterapije. Bezbroj dana kada telo slabi, a duša jača.

- Proces lečenja trajao je četiri meseca, sa terapijama na svakih 21 dan. Dobila sam šest ciklusa hemioterapije — terapiju koja me je najpre psihički ojačala, promenila i naučila mnogo toga, a zatim i fizički.

Ana Kanlić
Svakoj ženi na svetu poručila bih da sluša svoje telo i da ne odlaže preventivne preglede, kaže Ana Foto: Marko Karović

Gubitak kose bio je najbolniji trenutak 

Kada kosa počne da opada, mnoge žene gube deo svog identiteta. Ana je taj trenutak pretvorila u snagu.

- Kosa, simbol ženstvenosti i snage, otišla je tokom lečenja. Najemotivniji trenutak bio je upravo taj – šišanje. A onda i onaj kada sam bez perike izašla pred svet i pokazala da nije sve u kosi. Gubitak obrva i trepavica menja izgled, identitet, ali duh, snaga, vedrina i harizma ostaju.

U bolesti je pronašla zahvalnost. U svitanju — novi smisao.

- Naučila sam da budem zahvalna Bogu — što sam se probudila to jutro, što sam živa, što gledam sunce, ljude, oblake, kišu. Naučila sam da osećam ljude, a ne da gledam kroz njih. Najteže je prihvatiti da moraš napred, bez okretanja unazad. Juče jednostavno više ne postoji.

Podrška žena koje prolaze kroz isto postala je Anina nova misija.

- Najveća podrška, pored mame i tetke, bila mi je i šira porodica, ali i žene koje su prošle kroz isto. Kako sam javno govorila o svom iskustvu, mnoge su mi se javile i podelile svoje priče. Zahvalna sam što mogu da ih ohrabrim – videima, pričom, toplom rečju. Kad vidim da mnoge nisu odustale, ne mogu ni ja. I zaista verujem da niko nikada ne bi trebalo da odustaje.

Danas, kaže, živi punim plućima i ništa više ne odlaže za „sutra“.

- Sada sam dobro. Nastavila sam život tamo gde sam stala — ali sada zrelija, zahvalnija i svesnija. Zdravlje i sebe čuvam kao najveći dar od Boga. Trudim se da živim svaki dan punim plućima, bez onog: "Ma mogu to sutra". Ne — sad i odmah. Naučila sam da su zdravlje i život suviše dragoceni da bismo ih trošili na strah, čekanje i nebitne stvari.“

Poruka koju danas želi da prenese svakoj ženi koja prolazi kroz slično iskustvo je jednostavna, ali dragocena.

- Svakoj ženi na svetu poručila bih da sluša svoje telo i da ne odlaže preventivne preglede. Rak jajnika je podmukla bolest, teško se otkriva, ali nije nepobediv. Najvažnije je da se o tome priča — da ne bude tabu, ni za žene ni za muškarce. To je život. A svojom pričom možda nekome možemo spasiti život.

Njena snaga nije u tome što je uvek jaka — već u tome što nikada nije odustala.

- Moj moto, od početka, glasi: "Ne moram svaki dan da budem jaka, dovoljno je da ne odustanem od sebe. Normalno je da volim, da plačem, da se smejem, da budem ljuta — živo sam biće, zar ne?

Ana Kanlić
Ana sada živi svoj san — onaj iz detinjstva, kada je u ruci držala zamišljeni mikrofon Foto: Marko Karović

Kada bi sebe morala da opiše u nekoliko reči, Ana kaže:

- Istrajna sam , empatična, hrabra, vedra i svoja. I baš me sve to vodi — kroz posao i kroz život. 

Igrala sam se "voditeljke", a danas sam na malim ekranima

A iz svega što je prošla, nastavila je da živi svoj san — onaj iz detinjstva, kada je u ruci držala zamišljeni mikrofon. Kao voditeljka vremenske prognoze na Kurir televiziji Ana najavljuje kakvo nas vreme očekuje. 

- Ljubav prema novinarstvu nosim odmalena. Oduvek sam želela da budem na televiziji, da držim mikrofon. Igrala sam se "voditeljke", i eto — danas sam zaista na malim ekranima kao "prava" voditeljka vremenske prognoze. Ko bi rekao?“

Danas, okružena kolegama koji šire podršku i smeh, pronalazi smisao i u poslu i u svakom novom danu.

- Prija mi rad na televiziji, volim novinarski posao, ali i posao ispred kamera. Okružena sam kolegama koji znaju da je ponekad dovoljna jedna reč da popravi dan. Kolektiv bez sujete i negativne energije mnogo znači. Svima nam dođe dan kada smo nervozni ili ljuti, ali sve prođe — uz kafu na terasi i iskren razgovor.

