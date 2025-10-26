Slušaj vest

U junu 2025. godine osamnaestogodišnjoj Vanji Mićanović dijagnostikovana je akutna limfoblastna leukemija (C91.0) sa MLL-AF4 rearanžmanom visokog rizika.

Bolest se ispoljila naglo, u početku kroz povišenu temperaturu, malaksalost i kašalj, da bi se nakon dijagnostike potvrdila teška forma leukemije. Lečenje je započeto prema ALL-IC BFM 2009 protokolu, ali je za nastavak terapije i transplantaciju koštane srži u inostranstvu neophodno prikupiti značajna finansijska sredstva.

Brat joj je donor, ali porodica ne može sama

Srećom, Vanjiin brat od 14 godina je 100 odsto podudaran donor, ali troškovi koji obuhvataju transplantaciju koštane srži, specijalističke i kontrolne preglede, laboratorijske analize, kao i putne i troškove smeštaja tokom lečenja, daleko premašuju mogućnosti porodice.

Zato se porodica Mićanović obraća svima koji mogu da pomognu, da se udruže u prikupljanju sredstava i pomognu Vanji da dobije šansu za izlečenje.

Kako možete da pomognete

Sredstva su potrebna za nastavak lečenja i transplantaciju koštane srži u inostranstvu, a svaka pomoć, bez obzira na iznos, znači korak bliže Vanjinom oporavku. Budite humani!