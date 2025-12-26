Transplantacija jetre je hirurški postupak kojim se oštećeni ili bolesni organ zamenjuje zdravim

Slušaj vest

Marija Milošev (43) iz Čačka po zanimanju lekar i specijalizant četvrte godine pedijatrije u Kliničkom centru Kragujevac, suočila se sa autoimunom bolešću jetre sa samo 19 godina. Tokom pandemije kovida bolest je napredovala u cirozu, zbog čega je bila neophodna transplantacija, koja joj je iz korena promenila život.

- Bolest jetre dijagnostikovana mi je sa 19 godina, dok sam bila na prvoj godini fakulteta. Radilo se o autoimunoj bolesti jetre. U tom periodu studirala sam medicinu u Beogradu. Lečenje je trajalo tri godine, nakon čega sam ušla u fazu remisije. Osećala sam se odlično, završila sam fakultet i zaposlila se kao lekar u opštoj praksi - priča dr Marija Milošev.

Virus korone menja tok bolesti

Sa 29 godina Marija je postala majka, verujući da je najteže iza nje, ali je nakon zaraze korona virusom došlo do naglog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja.

- Prvi simptomi bili su povišen bilirubin i pojava žutice, što je dovelo do razvoja primarnog sklerozirajućeg holangitisa i na kraju ciroze jetre. Lečena sam u Kliničkom centru Srbije, na Klinici za gastroenterohepatologiju, gde sam pripremana za listu za transplantaciju jetre.

Odsustvo porodice joj je nateže palo

Proces pripreme bio dug, bolan i psihički izuzetno težak, gde je veliki deo tog vremena bila odvojena od porodice, posebno od ćerke, što joj je najteže padalo. U tom periodu jedino joj je pomagala plazmafereza, medicinski postupak kojim se iz krvi uklanjaju štetne supstance, ali je vremenom postalo jasno da je transplantacija jetre jedino trajno rešenje.

Marija sa sestrom i snajkom nakon operacije Foto: Privatna arhiva

Snajka mi je bila donor

U tom periodu u Srbiji su se uglavnom radile samo kadaverične transplantacije, koje tada nisu bile dostupne. Postojala je mogućnost lečenja u inostranstvu, ali je sve bilo neizvesno – od pronalaska klinike do donora.

- Članovi moje porodice nisu mogli da budu donori zbog nepodudarnosti krvnih grupa. U tom teškom trenutku, moja snaja se javila i ponudila da bude donor, pokazujući ogromnu hrabrost i humanost. To je bio presudan trenutak za mene - rekla je Marija.

Da bi živa osoba mogla da bude donor, mora da ispuni stroge medicinske kriterijume.

- Neophodno je da ima istu krvnu grupu kao primalac, da je opšteg dobrog zdravlja i da joj je jetra potpuno zdrava. Konačnu odluku o podobnosti donora donosi transplantacioni tim lekara, nakon niza detaljnih dijagnostičkih procedura kojima se podvrgava i potencijalni donor. Tom prilikom uzima se samo deo jetre, na način koji ne ugrožava zdravlje donora - objasnila je Marija.

Zahvaljujući sestri, pronađena je klinika u Turskoj gde je operisana. Iako su se u tom periodu javljali i ozbiljni privatni problemi, ostala sam mentalno jaka i pozitivna.

- Nisam razmišljala o najgorem ishodu – verovala sam da će sve biti u redu. Transplantacija jetre uspešno je obavljena 29. jula 2022. godine.

Kroz rad sam se oporavila i našla unutrašnji mir

Nakon tri meseca postoperativnog ambulantnog lečenja, vratila se u Srbiju i već 1. novembra počela da radi.

- Iako su mnogi pacijenti nakon transplantacije imali period oporavka uz porodicu, ja sam se suočila sa dodatnim životnim izazovima, uključujući razdvojenost od ćerke. Uprkos svemu, rad mi je davao snagu i motivaciju, zbog čega sam nastavila i svoje specijalističke studije - istakla je Marija.

Marija sa snajkom Anom, koja je bila njen donor Foto: Privatna Arhiva

Istakla je da se njena snaja brzo oporavila nakon doniranja, i da je danas potpuno zdrava, zbog čega oseća moralnu i profesionalnu odgovornost da svoje iskustvo podeli sa drugima, i kao lekar i kao pacijent.

- Želim da ljudi znaju da postoji nada, da postoji mogućnost lečenja i van granica Srbije, i da se za život vredi boriti.

Promenio mi se pogled na život

- Danas vodim zdrav život, hranim se pravilno, fizički sam aktivna i redovno idem na kontrole. Najveća promena nije u svakodnevnim navikama, već u mom pogledu na život. Osećam duboku zahvalnost prema lekarima koji su mi dali novu šansu i trudim se da tu zahvalnost prenesem kroz svoj rad i pomoć drugima.

Prošlog jula Marija je sa porodicom proslavila svoj drugi rođendan, simbolično na torti sa natpisom „Živeo život“.

Slavimo život Izvor: Privatna arhiva

Danas, sa novom verom u život, poručuje da su čuda moguća. Njena ispovest ostaje snažno svedočanstvo da borba, podrška porodice i prava terapija mogu doneti ono najvrednije – novu šansu za život.

Statistika transplantacija u Srbiji Tokom 2024. godine u Srbiji je preminulo čak 63 pacijenata koji su čekali na transplantaciju, dok je na listu čekanja dodato 64 nova pacijenta. Među preminulima je bilo 48 pacijenata koji su čekali transplantaciju bubrega, pet pacijenata koji su čekali transplantaciju jetre i 10 pacijenata koji su čekali transplantaciju srca.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.